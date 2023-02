Milano, la M4 apre a San Babila il 30 giugno

di Simona Romanò

La tratta Linate-Dateo della nuova M4 di Milano fa il botto di passeggeri: «seimila persone al giorno» utilizzano i convogli per raggiungere l’aeroporto milanese da Dateo. Il primo “tronco” della linea Blu, inaugurato lo scorso 26 novembre, fa registrare «volumi di traffico superiori alle aspettative», ha commentato, ieri, il sindaco Giuseppe Sala, durante un sopralluogo ai cantieri della stazione San Babila, insieme al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e all'amministratore delegato di M4, Renato Aliberti. Il sindaco ha poi ipotizzato, come data di apertura del prossimo mini-percorso ad ovest della città, Dateo-San Babila, il 30 giugno. La M4 diventa sempre più realtà.

BOOM UTENTI

Il bilancio dell’avvio delle corse che collegano Linate con piazzale Dateo - passando per le fermate Repetti (che collega il quartiere Forlanini con il resto della città), Stazione Forlanini (che si incrocia con il passante), Argonne, Susa e Dateo (anche qui si collega con il passante) - è «meglio del previsto», ha spiegato il sindaco. «E contiamo in un aumento di utenti. Già i numeri di adesso sono la prova che se ai cittadini, in una località come Milano, dai l'occasione di usare il trasporto pubblico lo scelgono. Noi andremo avanti per cercare di cambiare la logica del traffico, e se riusciamo a dare un'alternativa tutto torna». Pe la M4 «sono soldi ben spesi».

PROSSIMA TAPPA

Il prossimo step è la tratta Dateo-San Babila, dove c’è l'interscambio con la linea Rossa per connettere il quadrante ovest di Milano al centro: dovrebbe aprire entro il prossimo 30 giugno. E così si raggiungerebbe lo scalo aeroportuale da San Babila in soli 14 minuti. «Tutto sta andando bene», ha precisato Sala, parlando dell'avanzamento dei lavori. «Abbiamo fatto anche un viaggio di prova da Dateo a San Babila e abbiamo un obiettivo concordato col ministro: cercare di arrivare al 30 giugno con l'inaugurazione. Se poi sorgeranno contrattempi li valuteremo».

FINE LAVORI Infine, nel 2024 (ampiamente in tempo per le Olimpiadi), se non ci saranno intoppi, avverrà il completamento del percorso ovest tra San Babila e San Cristoforo. Sono complessivamente 21 le fermate lungo un tracciato di 15,2 chilometri per trasportare oltre 86 milioni di passeggeri l'anno su una flotta di 40 treni (più 7 di scorta) di ultima generazione che viaggeranno senza conducente. E la frequenza negli orari di punta sarà di 90 secondi.

