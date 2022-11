Dalla nuova metropolitana 4 ai progetti di "allungare" la linea 1 e 5: Milano sempre più in rete

di Simona Romanò

La metropolitana milanese avanza, con i primi treni della nuova linea 4, la blu, che entreranno in funzione «il 26 novembre nel primo tratto e dall’aeroporto di Linate si potrà arrivare fino a Dateo», ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala su Facebook. L’ok da Roma, dopo l’ultimo collaudo, è arrivato. Quindi, per l’apertura della tratta Linate-Dateo della M4 ora inizia davvero il countdown. Una importantissima infrastruttura per la mobilità di Milano: il metrò “marcia” per servire quartieri sguarniti, per sbarcare fuori città, per collegare il centro con i Comuni dell’hinterland, per trasportare sempre più pendolari e togliere macchine dalle strade favorendo spostamenti veloci e più sostenibili, così da migliorare anche il livello di inquinamento. Sono gli obiettivi di Palazzo Marino che per fine mandato punta sull’ampliamento di tutte le linee sotterranee.

LINEA BLU Le fermate attive dal 26 novembre sono sei: Linate, Forlanini quartiere, Forlanini Fs, Argonne, Susa e Dateo. Poi, in primavera, sarà la volta di Tricolore e San Babila, così da raggiungere il centro con l’aeroporto di Linate in 14 minuti. Infine, nel 2024, il completamento del percorso ovest tra San Babila e San Cristoforo. Sono complessivamente 21 le fermate lungo un tracciato di 15,2 chilometri per trasportare 86 milioni di passeggeri l’anno su una flotta di 40 treni (più 7 di scorta) senza conducente. E la frequenza negli orari di punta sarà di 90 secondi. Il “viaggio” della Blu non si fermerà a Linate, perché il progetto è di arrivare Segrate.

RETE MILANO Con la M4 Milano avrà 118 chilometri di linee per un totale di 136 stazioni e diventerà la sesta rete underground in Europa per estensione.

ROSSA E LILLA La Rossa (M1), dall’attuale capolinea Bisceglie, correrà verso ovest fino a Baggio, per una spesa di 400 milioni. Un allungamento di circa 3,5 chilometri, già finanziato dal governo. È il progetto (fra tutti) in fase più avanzata: infatti, i bandi per i lavori saranno assegnati entro il primo semestre del 2023. Dal versante opposto la M1 si estenderà fino a Monza. Anche la Lilla (M5) raggiungerà, da un lato, il capoluogo brianzolo; e, dall’altro, Settimo Milanese, a ovest di Milano.

VERDE E GIALLA Più a lungo termine sono i progetti di estensione della Verde (M2) e della Gialla (M3): la prima dovrebbe sbarcare a Vimercate, mentre la seconda, da San Donato tirerà dritto verso Paullo.

