Scippatore in fuga nella metro, treni fermi e caccia all'uomo nei tunnel

Caccia all'uomo nel metrò. Un scippatore è stato arrestato dalla polizia per rapina dopo un lungo inseguimento all'interno della galleria della metropolitana Corvetto. Alle 12,15 ha scippato la collanina a una donna all'angolo tra corso Lodi e via Oglio, due agenti hanno notato la scena e sono partiti all'inseguimento del rapinatore, ch ha cercato la fuga all'interno della stazione della metro della linea gialla. In quel momento il treno era fermo e così l'uomo si è infilato nella galleria, costringendo Atm a bloccare la circolazione della metropolitana per circa un'ora. Il fuggitivo, armato di coltello, ha imboccato una scala d'emergenza nel tentativo di uscire da una grata che sbuca sulla strada ma ha trovato il passaggio bloccato ed è stato fermato poco dopo dagli agenti.

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53