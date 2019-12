linea rossa della Panico sulladella metro di Milano . Un nuova brusca frenata del treno, all'altezza della fermata di San Babila, si è verificata alle 18.16, come riferisce l'Areu.

⚠️ M1: abbiamo sospeso la circolazione tra Cairoli e Palestro. Un treno ha attivato la frenata automatica di sicurezza. Rallentamenti sul resto della linea. Tra Cadorna e Loreto invece che la M1 usate la M2. — ATM (@atm_informa) December 6, 2019

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Areu Lombardia, i 'coinvolti dalla brusca frenata alla fermata di San Babila sono stati quindici, di cui sette in codice verde portati in pronto soccorso. Otto non hanno avuto bisogno di ricovero.

Emergenza #metro a #Milano. Anche oggi incidente con 20 contusi, ormai sono centinaia le persone ferite e contuse a causa delle anomale frenate della metropolitana. Cosa aspetta il sindaco Sala ad aprire indagine conoscitiva affidata al Politecnico? — Mariastella Gelmini (@msgelmini) December 6, 201

Venerdì 6 Dicembre 2019, 19:53

