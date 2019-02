Milano, guasto alla metro: treno fermo a Duomo e non riparte. Caos e disagi

⚠️ #M3: abbiamo sospeso la circolazione Porta Romana e Centrale per un treno guasto che stiamo rimuovendo. Forti rallentamenti sul resto linea. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) 7 febbraio 2019

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Problemi alla, dove un treno della linea 3 questa mattina si è bloccato per un guasto alla fermata Duomo, in pieno centro, e non è più ripartito. La linea è stata interrotta tra le stazioni di Porta Romana e Centrale in entrambe le direzioni: sul tratto citato, ha fatto sapere l'Azienda trasporti ATM, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi.Il convoglio è arrivato alla stazione Duomo attorno alle 8.50 e e quindi ancora in un orario di punta e lì si è bloccato per un guasto tecnico: in sostanza, come spiegato da Atm, al momento di ripartire i freni non si sono sbloccati. È stato un altro convoglio a trainare il treno fermo per consentire la ripresa della circolazione. La circolazione è ripresa, seppur con rallentamenti, circa mezz'ora dopo che il convoglio è stato trainato.