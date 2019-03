Milano, paura in metro: brusca frenata sulla linea 2, passeggeri contusi

Paura nella metro di Milano dove stamani per una brusca frenata alcuni passeggeri sono rimasti contusi. C'è anche un ferito. L'incidente su un convoglio della Linea 2 della metro, intorno alle 7.45. È accaduto nei pressi della stazione di M1/M2 di Loreto, dove il treno si è fermato per permettere l'arrivo dei soccorsi. Il 118, al momento, ha inviato tre ambulanze e non si hanno notizie di feriti gravi, ma il numero dei contusi non è ancora chiaro. L'orario è uno di quelli considerati di punta per la presenza di lavoratori e studenti. Ultimo aggiornamento: 09:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA