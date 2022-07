Milano, metro chiusa: un uomo morto travolto dal treno alla stazione Duomo

Un uomo di 69 anni si è gettato sui binari ed è stato travolto da un convoglio della metro alla stazione di Duomo a Milano questa mattina poco dopo le otto. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e personale del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. Al momento la circolazione dei treni è bloccata in entrambe le direzioni fra Pagano e Pasteur e Atm ha attivato un servizio di bus sostitutivi.

⚠️ M1: abbiamo chiuso la linea tra Pagano e Pasteur dopo un tentativo di suicidio. Sono in arrivo bus per servire la tratta interrotta. pic.twitter.com/4AVU9j9FHt — ATM (@atm_informa) July 24, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Luglio 2022, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA