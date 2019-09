Cammina sui binari della metro per recuperare moneta da 2 euro

È sceso sui binari della metro per recuperare una moneta da due euro. Così un italiano di 32 anni, denunciato per interruzione di pubblico servizio, ha motivato il suo gesto agli agenti della Polmetro che lo hanno bloccato lunedì sera, intorno alle 21.30, alla stazione di Duomo. L'uomo, residente a Novara con precedenti per reati contro il patrimonio e per droga, era sceso dalla banchina della fermata M1 e si era incamminato in direzione di Rho/Bisceglie, obbligando il personale dell'Atm a interrompere temporaneamente la circolazione dei treni sulla tratta Martedì 17 Settembre 2019, 17:31

