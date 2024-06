Milano, avanti tutta per la Linea 1. La metro rossa si allunga, prossima fermata Baggio: inizio lavori nel 2025

di Simona Romanò

La Rossa s'allunga a Baggio, zona sud ovest, quartiere popolato ma poco servito dai mezzi. Si parte con l'iter e l'avvio dei cantieri è previsto nel 2025. La gara europea per affidare i lavori è stata pubblicata: un piano da 433 milioni di euro di investimenti (i primi 145 sono arrivati a febbraio) per scavare tre chilometri e mezzo di linea metropolitana, puntellata de tre fermate, oltre l'attuale capolinea Bisceglie: Parri-Valsesia, Olmi e Baggio.

OBIETTIVO 2030 Se i cantieri dovessero partire, secondo le speranze, nel 2025, durerebbero, fra collaudi e test dei treni, cinque anni, salvo imprevisti. L'obiettivo, quindi, è di raggiungere Baggio nel 2030. Il condizionale è comunque d'obbligo se si pensa alle tempistiche dell'altro prolungamento della Rossa, quello verso Monza: un'opera da due fermate in stand by da 13 anni. «Il prolungamento della metropolitana è estremamente importante», commenta l'assessora alla Mobilità, Arianna Censi. «Non solo per migliorare e rendere più capillare il trasporto pubblico, ma anche per consentire a chi arriva da fuori Milano di lasciare l'auto ai confini della città e muoversi con i mezzi».

PROGETTO È realizzato da Mm Spa, che è anche azienda appaltante. Per l'ad di Mm, Francesco Mascolo, «è motivo di orgoglio aver seguito a fianco del Comune tutto il ciclo dell'opera».

RIQUALIFICAZIONI Non solo sottoterra, ma novità anche in superficie con le aree interessate dal progetto che, come sta accadendo con la nuova linea Blu, saranno riqualificate con più spazi verdi, piste ciclabili, strade, marciapiedi, incroci rifatti. E poi interventi di restyling di migliorare la fruibilità di luoghi per la socializzazione, come ad esempio, si annuncia la completa ristrutturazione del centro sportivo Aics Olmi.

MILANO-LIMBIATE «A questa gara - conclude l'assessora Censi - si aggiunge quella pubblicata due settimane fa per la Metrotranvia Milano Limbiate, opera molto attesa dai Comuni a nord Milano con cui abbiamo condiviso l'impegno per reperire i fondi necessari all'avvio dei lavori, previsti anche in questo caso per l'inizio del 2025».

