Milano: Sala, per M4 viaggio inaugurale a luglio. La nuova linea fino a Linate

I lavori della realizzazione della nuova linea della metropolitana 4 di Milano, «per quanto riguarda il tratto fino a Forlanini, di fatto sono completati. Si stanno aspettando solo le ultime residue autorizzazioni, entro luglio penso che faremo comunque il viaggio di apertura». Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'apertura della prima tratta della nuova metropolitana che parte dall'aeroporto di Linate, a margine dell'evento elettorale 'Milano. Riformisti al lavorò. La prima tratta non è stata ancora inaugurata a causa del basso traffico aereo dovuto alla pandemia. «Per farla funzionare ci devono essere un minimo di economics. Il traffico su Linate è al 30% del normale. - ha aggiunto -. Farla funzionare per il gusto di farla funzionare credo che sia fare un danno alla cittadinanza. Detto ciò ci tengo molto e credo che entro luglio faremo un viaggio di prova per far vedere come è la metropolitana. Il passo successivo sarà poi pensare alle altre tratte, in particolare a me sta a cuore l'arrivo a San Babila, previsto per fine 2022».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 16:05

