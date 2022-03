Milano, 17enne violenta minorenne dopo averlo rapinato in metrò: fermato

Aggredito, rapinato, costretto a subire violenza. Una storia di profonda umiliazione, di terrore, di abuso. Che diventa ancora più abnorme se l’aggressore ha 17 anni e la vittima un paio meno. È accaduto sabato pomeriggio. Venti minuti di incubo per un ragazzino, in balia di un minore poco più grande di lui e sotto la minaccia di un coltello. Dopo la rapina, lo stupro.

LA VIOLENZA L’aggressione comincia quando i due scendono da un convoglio della terza linea della metro, nel mezzanino della fermata Porta Romana. Dopo aver seguito e avvicinato il ragazzino, e averlo minacciato con un coltello, gli ruba poche decine di euro. Poi, il presunto responsabile, secondo le indagini, lo costringe a seguirlo per quasi un chilometro, prima fuori dalla stazione, poi in mezzo alla gente, a un certo punto tentando di fare ingresso in un bar, ma senza riuscirvi. E infine in un vicolo, dove lo avrebbe obbligato ad atti sessuali. Infine il 17enne se ne va, mentre il ragazzino torna a casa sconvolto e racconta l’accaduto ai genitori che hanno subito avvisato il 112, per poi presentare formale denuncia.

LE INDAGINI L’attività di indagine, coordinata dalla Procura del tribunale per i Minori, eseguita dalla Squadra Mobile «ha consentito di accertare - è stato spiegato in questura - attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, lo svolgersi dei fatti e di avere conferma della descrizione fornita dalla vittima». Gli agenti hanno rintracciato nella zona dell’aggressione il 17enne riconosciuto «sia per i tratti somatici che per parte dell’abbigliamento indossato». L’aggressore, accusato di rapina e violenza sessuale aggravata è già noto alle forze dell’ordine per porto di coltello, e già segnalato come «difficile». Originario dell’Est Europa, è stato identificato lunedì e martedì sottoposto a fermo. Addosso aveva un coltello e una minima quantità di sostanza stupefacente per uso personale. Ora è stato condotto in stato di fermo presso il Cpa di Torino.

