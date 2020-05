Riaprono i mercati ambulanti: alle bancarelle con termometro e covid manager

Le primizie della frutta e della verdura, il pollo e il formaggio, le carni scelte. Con numero chiuso, mascherine e guanti, controlli termoscanner, manager covid. Finalmente da domani Milano ritrova il piacere e la comodità dei mercati ambulanti, le bancarelle tanto amate dai cittadini. Saranno in 26 zone quelle che torneranno operative in via sperimentale, solo per il cibo, su 94 che normalmente hanno luogo in città.



IL PROGRAMMA Il programma elaborato dall'assessorato Commercio con vigili e associazioni di categoria prevede una graduale ripresa in più fasi dei mercati scoperti. «Abbiamo predisposto un piano di 26 aperture improntato alla gradualità, alla prudenza e alla copertura di quartieri sia centrali sia periferici, capace di rispondere in maniera efficace e puntale alle esigenze dei cittadini, soprattutto anziani che numerosi frequentano i mercati scoperti», spiega l'assessora Cristina Tajani. «Importante è stato il confronto con gli ambulanti e le loro associazioni: l'obiettivo comune è la tutela della salute di cittadini e lavoratori, senza dimenticare la grave sofferenza economica di una categoria che ha sofferto in questi mesi».



LA PRIMA FASE All'inizio si prevede la riapertura di 26 mercati settimanali (4 mercati al giorno dal lunedì al venerdì e 6 mercati il sabato) con una capacità complessiva di 1.124 posteggi, esclusivamente alimentari (il 34% dei 3.336 titolari alimentari). Per questa fase sono stati preferiti quei mercati che si tengono in parcheggi, piazze aperte e strade che non presentano promiscuità con case ed edifici privati o pubblici.

I mercati saranno recintati, con accesso e uscita obbligatori e una capienza massima di persone, gli ambulanti per banco (al massimo due) con guanti e mascherine. I varchi saranno presidiati da personale che rileva la temperatura e ci potrà andare solo un familiare alla volta tranne ovviamente chi deve accompagnare anziani, bambini o disabili. I banchi sono a scacchiera o con distanza minima. Le associazioni «metteranno inoltre a disposizione in ogni mercato un covid manager che coordina il personale, dà assistenza ai clienti e operatori e supervisiona le misure di prevenzione e sicurezza.



LA SECONDA FASE Dalla settimana successiva, si prevede l'attivazione graduale di ulteriori mercati e l'arrivo di tutti gli ambulanti di alimentari. La vendita di prodotti non alimentari rimane inibita almeno fino al 18 maggio. «Quando i decreti del governo e le ordinanze regionali lo consentiranno, potrà iniziare la terza fase con il reinserimento definitivo di tutti i generi e la riapertura per tutti i circa 10mila operatori presenti nei mercati». Il programma di riapertura previsto dall'amministrazione «sarà modulare e flessibile per far rispettare eventuali nuove regole di contingentamento imposte da governo e Regione durante la fase 2». Solo nel caso rimangano stringenti regole di distanziamento «sarà necessario adottare un sistema di rotazione tra gli operatori». Giovedì taglio del nastro al mercato di via San Marco con l'assessora Cristina Tajani.



