Appalti truccati nei servizi ristorazione, moglie delusa svela il giro di mazzette

Dalla denuncia di una moglie delusa al blitz della guardia di finanza, con 11 arresti: funzionari pubblici e dirigenti d’azienda. E in mezzo, un’inchiesta della procura che ha scoperchiato un maxi giro di mazzette per assicurarsi gli appalti dei servizi di mensa in scuole e istituti per anziani in cinque Comuni dell’hinterland. «Corruzione come consuetudine» ha scritto il gip nell’ordinanza di arresto. Al centro del sistema, secondo l’inchiesta dell’aggiunto Maurizio Romanelli e dei pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, l’azienda Fabbro Food Spa, guidata dai fratelli Massimiliano e William Fabbro.

L’INCHIESTA. Stando alle indagini dei baschi verdi, nell’arco di un anno, sarebbero stati assegnati con modalità illecite 11 contratti di fornitura, per un valore complessivo di 39 milioni di euro da parte dei Comuni di Buccinasco, Cornaredo, Mediglia, Ranica e Flero, a favore di imprese (cinque le società indagate) disposte anche a pagare una tangente compresa tra l’1 e il 2 % del prezzo posto a base d’asta, con pure la possibilità di «rateizzare» i versamenti illeciti.

LA MOGLIE. Tutto nasce dall’esposto presentato nell’aprile dello scorso anno dalla moglie, in fase di separazione, e dalla figlia di un funzionario pubblico, Massimo Manco: negli anni di lavoro al settore appalti di Cornaredo aveva ottenuto «regalie» di ogni tipo dagli imprenditori che vincevano le gare o «dai fornitori», come «soggiorni in hotel», «biglietti per lo stadio» e mobili. Da lì, l’inchiesta.

GLI ARRESTATI. Tre persone in carcere, tra cui lo stesso Manco. Per otto sono stati disposti gli arresti domiciliari: nella lista ci sono i fratelli Fabbro. E c’è Massimiliano Rottigni, responsabile del settore Istruzione del Comune di Buccinasco: corrotto, scrive il gip, da rappresentanti di Sodexo e Fabbro Food «con l’assunzione della sua compagna in una delle società da loro controllate». È solo indagato il vicesindaco di Mediglia Paolo Bianchi, accusato di turbativa d’asta tra giugno e agosto 2021, quando era primo cittadino.

LE INTERCETTAZIONI. «Se ci danno il 2% sono 50mila euro, però da dividere, potremmo fare 20 tu e 20 Antonella che siete là dentro e io 10», diceva intercettato, come risulta dall’ordinanza del gip Tiziana Gueli, Carmelo Sparacino, ora in carcere, ritenuto l’ufficiale pagatore delle mazzette, che lavorava per la Fabbro Food. Mazzette, ma anche regali: in un caso, una bicicletta al carbonio da 4000 per Manco. «Fattela regalare - lo lisciava Sparacino - costerà 3000/4000 euro».

