Megarissa dopo il concerto: 100 ragazzi coinvolti, un ferito

Spintoni e botte tra decine di ragazzi alla fine di un concerto. Nella zona di Cascina Merlata, nella parte nord di Milano, è scoppiata una rissa tra diversi gruppi di ragazzi, tutti sui 18-20 anni. Si è scatenata una magarissa ieri sera tardi in via Pasolini, dopo un concerto organizzato da un locale.

Nella zona dell'Up Town park è scoppiato il caos, contemporaneamente tra più gruppi di ragazzi, dopo una serata dall'alto tasso alcolico. Un giovane è stato ricoverato in ospedale per la frattura dei due denti incisivi. I carbinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato solo il ragazzo, un 19enne, a terra, sanguinante, che è stato trasportato dal 118 all'ospedale.

La maggior parte dei circa 100 giovani, presenti al momento della rissa, però, si era già allontanata. I militari acquisiranno i video degli impianti video presenti per cercare di risalire ai fatti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 19:23

