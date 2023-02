Milano Mediterranea, ecco i vincitori dell’Open Call 2023

Milano Mediterranea è orgogliosa di annunciare i vincitori dell’Open Call 2023. Dopo un processo di selezione partecipata, insieme al Comitato di Quartiere, che ha gravitato in diversi spazi del quartiere come il Layalina Shisha Bar, la pizzeria Luna Rossa, il Bar Sincero e il Mercato Lorenteggio, sono stati scelti i due artisti e progetti che più di tutti potessero creare una connessione e una partecipazione attiva del quartiere stesso: quelli di Soukaina Abrour e Houssem Ben Rabia. Due residenze d’artista che a marzo e maggio vedranno i due giovani artisti gravitare in diversi spazi, tra laboratori di costruzione di maschere per creare un rituale collettivo come in un nuovo Carnevale e atelier aperti e permanenti di produzione cinematografica partecipata alla ricerca di nuovi racconti prodotti dai giovani del quartiere.

Uno Sguardo Giovane su Giambellino - Houssem Ben Rabi

Uno Sguardo Giovane su Giambellino - Houssem Ben Rabia Un intervento di espressione artistica di un gruppo di giovani che abitano il quartiere popolare “Giambellino”. Un progetto sperimentale di narrazione della quotidianità del contesto in cui vivono attraverso l’uso del linguaggio audio-visivo. Un regista esordiente nato a Tunisi, trasferitosi poi in Italia per studiare e laurearsi in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo presso Alma mater- Università di Bologna e nel 2021 ha ottenuto la laurea magistrale in Cinema, Televisione e produzione multimediale presso la stessa università. Ha autoprodotto diversi cortometraggi documentari e altri prodotti audiovisivi per scopi educativi con adolescenti e nel 2021 realizza il suo primo lungometraggio documentario intitolato COVID Youth-Cronache di Cortili

Ri-tessere Nuovi Volti - Soukaina Abrour

Un laboratorio di raccolta di materiale di scarto - stoffe e oggetti - e del loro riciclo per creare maschere e costumi da attivare durante una festa collettiva di quartiere. Nata a Oued Amlil in Marocco, cresciuta a Olgiate Molgora in Italia. Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia, ora vive e lavora tra Venezia e Milano. La sua ricerca indaga la costruzione identitaria del sé considerando le sue moltitudini umane e non umane, passate e future, attraverso la fabulazione e la sua materializzazione in nuove forme da indossare, degli altrimenti in forma di maschera in tessuto. Un percorso che parte da un’indagine sull’ornamento e sulle trasformazioni del volto e del corpo all’interno dei rituali e delle situazioni collettive di festa nel retaggio culturale del bacino mediterraneo - partendo dai ricordi delle feste marocchine - come momenti in cui la comunità accoglie queste moltitudini altrimenti impossibilitate a manifestarsi.

PARALLELI - RIDISEGNARE LA GEOGRAFIA DEL QUARTIERE ATTRAVERSO UNO SPAZIO DI CREAZIONE

In questo terzo anno di lavoro Milano Mediterranea prosegue nella sua apertura di spazi, spazi condivisi, spazi aperti, accessibili e decolonizzati. Abitiamo un quartiere denso di contraddizioni, attraversato e abitato da diversi mondi paralleli, che spesso non incrociano le proprie rotte se non per collisione. Se i paralleli sono circonferenze immaginarie date dall'intersezione tra la superficie terrestre e i perpendicolari e all'asse di rotazione terrestre, Milano Mediterranea prova a ridisegnare la geografia del quartiere attraverso una diversa cartografia, dove le linee immaginarie si incontrano, sovrapponendo in un tempo magico e sospeso un qui molto vicino e, contemporaneamente, un altrove che si fa prossimo. La rotta di collisione si trasforma allora in spazio di creazione dove artiste ed artisti delle diaspore contribuiscono a creare nuove narrazioni, relazioni inedite, a trasformare temporaneamente gli spazi che abitano con i propri processi di ricerca partecipata. “Grazie al lancio della terza edizione dell’open call dedicata ad artist3 delle diaspore residenti sul territorio nazionale, noi di Milano Mediterranea vogliamo continuare il nostro dialogo con una comunità artistica nuova e dirompente, che ha partecipato numerosa dando stimolo alla creazione di una mappatura che possa diventare luogo di networking e visibilizzazione pubblica” afferma Rabii Brahim, co-founder di MIlano Mediterranea, attore professionista, musicista e performer tunisino.

UN DIALOGO SEMPRE ATTIVO CON IL TERRITORIO

Milano Mediterranea si pone da sempre l’obiettivo di creare processi di interconnessione tra le persone e nuove estetiche del contemporaneo, coinvolgendo attivamente il territorio target dell’intervento e mettendo al centro le lingue del Mediterraneo. Residenze artistiche partecipate e pratiche collettive che utilizzano l’arte performativa - legata alla musica, al visuale, alla performance - per costruire nuove narrazioni nel e con il quartiere. Accanto alle residenze, un laboratorio artistico permanente rivolto ai giovani/e del quartiere interroga corpi e linguaggi attraverso le arti performative e visive, intrecciando illustrazione con l’artista visivo Luigi Zetti del collettivo StoryBe e pratiche del corpo insieme al performer, musicista e attore Rabii Brahim, tra proposte individuali e corali, che si sedimenteranno in un piccolo libro d’artista. “Il dialogo con la città è attivo e continuo anche grazie al ritorno a giugno 2023 di Twiza, il festival biennale che Milano Mediterranea porta nello spazio pubblico del quartiere dove le linee immaginarie, i nostri paralleli ridisegnati e riscritti porteranno a Milano nuove geografie artistiche e politiche.” commenta Anna Serlenga, co-founder di Milano Mediterranea, regista teatrale, ricercatrice italiana.

UN PROGETTO CHE ABBRACCIA GRANDI REALTA’ SUL TERRITORIO

Networking e collaborazione sono la base di questo grande progetto: infatti Milano Mediterranea opera in collaborazione con grandi realtà attive nella città di Milano. Inoltre, una delle due residenze di produzione è in coproduzione con BASE Milano, centro culturale poli-funzionale che produce innovazione sociale e contaminazione culturale tra arti, imprese e tecnologia. Un hub creativo con un’atmosfera internazionale, nonché un centro di ricerca, sperimentazione, produzione e co-produzione di iniziative culturali con reale valore sociale. Ogni progetto di Milano Mediterranea viene realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Peppino Vismara, attiva dal 1980, che sostiene iniziative promosse in ambito sociale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, alle famiglie e ai giovani e, soprattutto, a favore dello sviluppo dei territori e realtà locali per favorire processi di cambiamento positivi e duraturi nel tempo. Milano Mediterranea, si inserisce anche nel programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare la qualità della vita e creare nuove geografie cittadine. Invece, grande new entry degli ultimi mesi, è la collaborazione e il supporto di Moleskine Foundation, un’organizzazione non-profit che ha l’obiettivo di ispirare una nuova generazione di giovani attivisti creativi nel pensiero e nell’azione, determinati a cambiare il proprio futuro e quello delle loro comunità. Milano Mediterranea è stata selezionata per due iniziative: il Creativity Pioneers Fund e il Creative Tools for Social Change. Entrambi i programmi hanno l’obiettivo di sostenere spazi dove immaginazione e criticalità possano accadere, e danno accesso a

