Medico 76enne colpito con un machete nel parcheggio del policlinico San Donato dopo un tamponamento: è grave. Fermato l'aggressore dopo la fuga

È stato fermato, dopo la fuga durata qualche ora, l'aggressore che stamani ha colpito alla testa Giorgio Falcetto, medico 76enne, con un machete nel parcheggio del policlinico San Donato di Milano dopo un tamponamento e la lite che ne è scaturita. L'anziano dottore è in gravi condizioni.

L'aggressione nel parcheggio del policlinico San Donato

Il medico aggredito stamani con un machete nel parcheggio del policlinico San Donato, nel Milanese, ha 76 anni e ha mantenuto con l'ospedale un rapporto di consulenza. È stato colpito all'esterno del pronto soccorso, in piazza Malan, dopo che la sua auto era stata tamponata da quella dell'aggressore.

Il machete

Secondo una prima ricostruzione, dopo la discussione fra i due l'aggressore è tornato in macchina, ha preso il machete e ha colpito il medico alla testa.

Chi è l'agggressore

L'aggressore è un pregiudicato di 62 anni. I carabinieri lo hanno trovato a Rozzano (Milano) mentre stava per salire a bordo della sua auto. L'uomo è stato portato nella caserma della compagnia di San Donato. L'arma usata per il ferimento, un'ascia o un machete, non è stata al momento trovata.

