Guns n' Roses al Meazza: domenica si alza l'urlo rock

di Ferruccio Gattuso

Con i Guns n’ Roses non si sa mai. Eppure, eccoli qui. La storica rock band di Los Angeles è pronta a calcare il palco a San Siro domenica nel concerto che è l’unica tappa italiana di un tour europeo rimandato per due anni causa pandemia. Ma nemmeno il Covid, oltre ai leggendari litigi tra Axl Rose (la voce) e Slash (la chitarra), e a poco precisate “malattie” (si pensa di Rose) che hanno fatto recentemente saltare il live a Glasgow, hanno potuto fermare i Guns n’ Roses. L’ultima volta in Italia della band losangelina fu “casuale”: a Firenze Rocks, anno 2018, Rose e i compagni (i cattivi dicono che ormai i Guns siano la band che accompagna il sulfureo Axl) incrociarono chitarre e rock duro con gli amici Foo Fighters. Una canzone, e via. Ora San Siro si spalanca per accogliere l’hard rock anni ’80 e ’90 di una band sopravvissuta agli eccessi e a sé, come sempre avvinghiata al timbro vocale tagliente e sprezzante di Axl Rose e alla firma acida della chitarra di Slash, uno che si porta tutta la scuola anni Settanta nelle sei corde. In scaletta, i Guns n’ Roses promettono successi come Welcome To The Jungle, Sweet Child Of Mine e Paradise City, ma anche cover rilette alla loro maniera. Su tutte, la celebre Live And Let Die di Paul McCartney, portata a nuova vita da Axl Rose e compagni nel 1991. O l’altra, famosissima, Knockin’ On Heaven’s Door di Bob Dylan, vestita di rock nel 1992.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA