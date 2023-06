Milano, il Comune detta le regole del rock tra Meazza e ippodromo: 34 concerti, controlli sui decibel e tetto massimo capienza

di Simona Romanò

Palazzo Marino guarda aavanti e detta le regole dell’estate rock 2024, dei concerti e degli spettacoli dal vivo a tutto volume (comunque non più di 80 decibel) che animeranno Milano. Nell’area di San Siro, Ippodromo e La Maura, il quartiere più caldo, si potranno organizzare non più di 34 eventi, nell’arco del 2024 (come quest’anno), ma non mancano le novità.

SILENZIO E ORARI

Innanzitutto, ogni settimana, dovranno essere osservati due giorni consecutivi di silenzio per garantire la quiete dei risedenti. Non solo, se due spettacoli si svolgeranno lo stesso giorno, dovranno essere «concordati ed autorizzati» dall’amministrazione e gli organizzatori dovranno predisporre orari di entrata e di uscita diversi per il pubblico, con almeno lo “scarto” di un’ora, così da non provocare troppa confusione. Inoltre, se l’evento comporterà la presenza di oltre 30mila spettatori gli organizzatori dovranno versare al Comune 0,80 centesimi a biglietto per il sovvenzionare il consueto potenziamento dei mezzi pubblici (ora la cifra era forfettaria). Infine, dovranno aiutare a ripagare eventuali danni. Sono le principali novità contenute nella delibera approvata dal Comune, che desidera «un’organizzazione degli eventi più accurata» per tutelare gli abitanti che più di una volta hanno sollevato aspre polemiche per il troppo rumore e la viabilità in tilt, soprattutto nella zona di San Siro-Ippodromo-La Maura.

CONCERTI E DECIBEL

Nel dettaglio, saranno autorizzati al Meazza 19 eventi (con il limite di 80 decibel), all’Ippodromo del Galoppo 8 (di cui 3 con limite a 75 decibel e 5 a 80) e all’Ippodromo La Maura 7 (con limite a 80 decibel).

PARCHI

Particolare attenzione è stata dedicata a salvaguardare i parchi storici, come il Sempione e i Giardini Montanelli, il cui uso per spettacolo all’aperto deve essere «specificamente richiesto e autorizzato» dal Comune e non si dovrà superare il limite acustico di 75 decibel.

ORDINE

Per Palazzo Marino sono misure per il «rispetto della vita dei residenti, per tutelare le aree a verde, per garantire in modo efficiente e sostenibile la mobilità e il trasporto pubblico».

