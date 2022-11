Milano, Max30: Pezzali tre giorni al Forum con tutto esaurito

Dopo i due concerti dello scorso luglio che aveva definito i più belli della sua vita di "San Siro Canta Max", Pezzali torna sul palco con il tour nei palazzetti del "Max30" per continuare i festeggiamenti della trentennale carriera. Da stasera al 30 novembre sarà al Mediolanum Forum di Assago per tre concerti tutti sold out. «Non vedevo l’ora di incontrare nuovamente il pubblico - racconta Pezzali poco prima della data zero a Pesaro sabato scorso - Dopo l’adrenalina e il calore di San Siro scendere dal palco è stato quasi traumatico». Infatti, sul disegno di come sarà il Max30, «la struttura rimane sostanzialmente immutata rispetto a San Siro. Abbiamo adattato ovviamente le dimensioni del palco allo spazio dei palazzetti. Sarà un lungo viaggio attraverso i 30 anni della mia storia artistica, raccontato con la musica delle canzoni e con le splendide immagini dei visual proiettate sugli schermi». Hanno ucciso l’uomo ragno, Sei un mito, Nord Sud Ovest Est, Come mai, Gli anni, «brano che pur essendo stato scritto 28 anni fa, sento attuale e mi emoziona come il primo giorno». Quindi aspettiamoci un jukebox impazzito, con una scenografia dinamica e colorata, luci stroboscopiche anni ’70, ragnatele dell’Uomo Ragno, la plancia dell’astronave (Come deve andare), ballerini che si muovono con lo sferiball in testa (La Regina Del Celebrità) o travestiti di Arbre Magique (Sei un Mito), maxischermi con emoji, foto di Pezzali bambino con effetti «parlanti» sulle note di Sei un mito, il display di una macchina in corsa su Rotta X Casa Di Dio. «Questi concerti sono la dimostrazione di quel qui e ora di cui abbiamo bisogno, tra condivisione, allegria e anche un pizzico di nostalgia».

Non mancheranno gli ospiti, che ha promesso. Dopo Milano, sarà a Roma al Palazzo dello Sport (8 e 9 dicembre) e in giro per l’Italia, fino alla chiusura con quattro date sempre al Mediolanum Forum di Assago ad aprile 2023.

