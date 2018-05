Milano divisa sul Quirinale: 8 ex sindaci per Mattarella. La Lega: "Restituite le tessere elettorali"

Da un lato le tessere elettorali da rispedire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dall’altro gli ultimi otto sindaci di Milano, quelli che hanno governato la città negli ultimi 40 anni, che danno la loro solidarietà al presidente. La crisi dopo il niet di Mattarella al governo gialloverde sta dividendo l’Italia e l’onda lunga arriva anche a Milano e in Lombardia.



Duro il Carroccio. Due giorni fa l’invito a togliere la foto del presidente Mattarella dalle stanze dei sindaci per metterci l’immagine di Alberto da Giussano. Ieri è stata la volta dell’invito a spedire al Quirinale le tessere elettorali, avanzata da Paolo Grimoldi, segretario della Lega in Lombardia e deputato: «Sommergiamo il Colle con le nostre tessere, a questo punto inutili, tanto a cosa serve votare se poi Mattarella decide in base a quello che gli ordinano i poteri forti?». Di contro gli ultimi otto sindaci che hanno governato Milano stanno con Mattarella. Da Carlo Tognoli (1976-1986) a Giuseppe Sala, passando per Gianpiero Borghini, Gianpalo Pillitteri, Marco Formentini, Gabriele Albertini, Letizia Moratti e Giuliano Pisapia. «Ci sentiamo in dovere di esprimere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la più ampia ed incondizionata solidarietà». L’appello è stato bollato come conformista dal consigliere grillino Gianluca Corrado.



E poi le piazze. Il Pd ieri ha organizzato un presidio in piazzale Cadorna di solidarità in vista di un altro presidio di venerdì in piazza Scala. La Lega non sta a guardare e «chiama a raccolta i cittadini», come dichiara Alessandro Morelli, capogruppo leghista a Palazzo Marino. «Sabato e domenica nei gazebi, allestiti per il tesseramento, si farà anche un “referendum” nazionale in chiave milanese per esprimersi sulla possibilità di dare alla Lega un mandato per presentare una riforma sull’elezione diretta del Capo dello Stato». Anche Fratelli di Italia sarà in piazza, raccoglierà firme per le dimissioni di Mattarella.

