Milano, spari contro madre e la figlia di 14 anni al matrimonio rom: arrestati due parenti della baby sposa

Spari contro madre e la figlia di 14 anni al matrimonio rom a Milano: arrestati due parenti della baby sposa. Due uomini di 26 e 41 anni sono stati arrestati dalla polizia per il tentato omicidio di una ragazza di 14 anni e della madre di 47, entrambe rom e con precedenti, contro le quali hanno esploso diversi colpi di pistola durante un inseguimento in auto avvenuto il 18 aprile scorso a Cinisello Balsamo (Milano) e iniziato dopo una lite scoppiata per il matrimonio della ragazzina con un coetaneo.



Le due erano state prima aggredite fisicamente nel corso di una discussione in via Galbiati ma le aveva salvate il capofamiglia, un 51enne che era riuscito a caricarle in auto e a portarle in ospedale per medicare le contusioni. Durante il tragitto gli inseguitori hanno sparato contro la loro vettura senza raggiungere nessuno dei passeggeri. Gli agenti del commissariato di Cinisello hanno notificato questa mattina il provvedimento del tribunale di Monza.



