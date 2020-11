Milano, da lunedì in farmacia mascherine gratuite per le famiglie più povere

A Milano mascherine di “comunità” gratuite per le famiglie in difficoltà, così da promuovere l’uso di un dispositivo essenziale per contenere il virus.

Dal 7 settembre, grazie a un accordo fra Comune, Federfarma Milano e l’Azienda Farmacie Milanesi, circa 53mila nuclei familiari riceveranno 850mila mascherine chirurgiche, attraverso 315 farmacie del quartiere. In futuro sarà distribuito - presentando la tessera sanitaria - anche altro materiale di protezione, sempre frutto di donazioni o trasferimenti dalla Protezione Civile.

DESTINATARI Famiglie residenti o domiciliati in condizioni di disagio economico o sociale, che sono a maggior rischio contagio, come gli anziani; o che abbiamo componenti che a settembre hanno ripreso una vita di socialità, al di là del lavoro, per esempio, genitori con bambini che ritornano a scuola. Il primo gruppo riguarda, infatti, 170mila cittadini con figli di 6 anni iscritti alla mensa scolastica. A ogni nucleo spettano cinque mascherine per ogni componente. «Le potranno ritirare alla farmacia più vicino a casa, per portare l’assistenza il più vicino possibile alle persone e non impegnare i cittadini in spostamenti inutili», spiega Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

BILANCIO Sono oltre due milioni le mascherine già distribuite dal Comune a taxisti, rider, edicolanti, milanesi a cui è stato assegnato il buono spesa.

NUOVI CONTAGI In Lombardia si contano nelle ultime 24 ore 242 nuovi casi (erano +135 lunedì) su oltre 16mila tamponi eseguiti (1.49%); di questi, 36 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologici. La maggior parte dei nuovi positivi sono in provincia di Milano (+ 114), di cui + 67 a Milano città. Rispetto a lunedì ci sono altre due vittime e se in terapia intensiva si conta un paziente in meno (complessivamente sono 21), crescono invece i ricoverati negli altri reparti Covid (+17) per un totale di 212 pazienti. Mentre sono 110 le persone guarite e dimesse.

