Da domani al 31 dicembre obbligo mascherina all'aperto sull'asse San Babila-Cairoli

In centro all’aperto si va solo con la mascherina, dalle 10 alle 22, pena una sanzione da 400 a 3.000 euro. Prima stretta anti-contagio, che entra in vigore da mezzanotte di oggi e durerà (almeno) fino a mezzanotte del 31 dicembre. Il sindaco Giuseppe Sala ha firmato ieri l’ordinanza che rintroduce l’obbligo di mascherina, anche se si passeggia all’aria aperta, dando così seguito all’invito del prefetto Renato Saccone di varare misure restrittive per «limitare la diffusione del virus». L’obbligo vale nella direttrice che va da piazza San Babila lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, la Galleria, via Dante e Castello Sforzesco. Ovvero l’asse dello shopping e dello struscio, ad altissima densità di gente, soprattutto nei weekend di dicembre. E dove gli assembramenti sono impossibili da evitare. È lungo questo asse che si svolgeranno anche i mercatini natalizi, occasioni di ressa, quello intorno al Duomo e quello degli Oh Bej Oh Bej al Castello. «Credo sia necessario, ma non penalizza nessuno. La prudenza deve tornare a essere forte», ha commentato Sala. Lo scopo è «prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico a Milano» in vista del Natale. Un’altra stretta è quella dettata dal super green pass che impone dal 6 dicembre la certificazione verde anche per salire su mezzi Atm e sui treni Trenord. «Siamo pronti a collaborare. È chiaro che i controlli potrebbero essere solo a campione», ha sottolineato Sala. Perché è complicato, se non impossibile, verificare ogni pass, visto che soltanto sulla rete metropolitana ogni giorno viaggiano circa 800mila passeggeri (all’80% della capienza). Sulle mascherine nel centro storico è polemico il capogruppo di Forza Italia, Alessandro De Chirico. «Perché solo in zona Duomo? Escludendo, ad esempio, corso Buenos Aires, Porta Nuova o CityLife», che sono altrettanto attrattive. Un dibattito che potrebbe essere costruttivo, spingendo il Comune ad estendere l’ordinanza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA