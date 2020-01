Marocchino ricercato da un anno arrestato in stazione Centrale

Gli Agenti del Settore Operativo di Milano Centrale hanno arrestato un ventisettenne marocchino nei confronti del quale pendeva un ordine di cattura, emanato dalla Procura di Alessandria lo scorso gennaio, per scontare in carcere 4 anni, 6 mesi e 15 giorni per cumulo pene.



Il marocchino, insieme ad un suo connazionale, è stato controllato dalla pattuglia in quanto entrambi intenti a bivaccare nell'interbinario il cui accesso è vietato ai viaggiatori. Gli stessi, una volta condotti presso gli Uffici, sono stati inoltre sottoposti a perquisizione che ha dato esito positivo in quanto sono stati rinvenuti tre tablet di cui lo straniero non ha saputo giustificare il possesso. Dopo i controlli di rito, il marocchino è stato condotto presso il carcere di San Vittore a Milano, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Giovedì 2 Gennaio 2020, 09:31

