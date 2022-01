Milano, i City Angels nelle notti fredde con i clochard. «I nuovi ultimi? Italiani e rider»

Il pullman Atm ferma e parcheggia. Il freddo punge, la notte è stellata. Scendono i volontari con la loro divisa rossa e il badge in vista e si avviano verso i giacigli dove sotto un cumulo di coperte ci sono uomini senza età. A loro porgono abiti e tè caldo. Sono i City Angels, organizzazione fondata nel 1994 da Mario Furlan. Due centri a Milano: Elio Fiorucci (via Pollini) a Niguarda. E Casa Silvana in (via Esterle), zona via Padova.

I volontari in città sono 120, in Italia 600, in maggioranza (55%) donna. Il freddo di gennaio sta riportando a livello emergenza le condizioni degli “irriducibili” della strada.

Mario Furlan, cosa fate ogni notte?

«Siamo in giro in sei o sette tutte le notti; 5 giorni con il pullman Atm, tornato dopo lo stop del 2021 causa Covid, che ha il vantaggio di essere grosso così ci sta molto. Nel weekend con l’unità mobile, che possiede anche un box doccia, forse unico in Italia. Distribuiamo cibo, abbigliamento, sapone. Facciamo barba e capelli, a volte chiamiamo anche l’ambulanza, quando qualcuno sta male. Aiutiamo dai 50 ai 100 senzatetto ogni sera. Il nostro percorso lo concordiamo con il Comune e altre organizzazioni per evitare sovrapposizioni».

Identikit del clochard 2022?

«Sono aumentati gli italiani. Per il resto sono soprattutto uomini, di mezza età, alcuni stranieri. Molti hanno perso il lavoro per il Covid, che magari era precario, in nero, uo na microscopica impresa, ma c’era. Tra chi seguiamo non per strada, ci sono molte famiglie nella stessa situazione: lavoro perso e a rischio di finirci tutti, sul marciapiede. Altra novità sono i rider».

Cioè?

«Molti rider, soprattutto dall’Africa, con il guadagno non riescono ad affittarsi una stanza e così vivono all’addiaccio».

Quanti sono i senzatetto a Milano?

«Non ci sono numeri certi, si calcola circa tremila, di cui circa 3/400 irriducibili della strada».

Ma Milano con il Covid ha sempre con “il coer in man”?

«Il Covid non ha incattivito, ha impaurito. E soprattutto frustrato. Si sperava che i vaccini risolvessero e invece siamo ancora in difficoltà». Idem per clochard? «Sì, nei mesi scorsi si respirava ottimismo tra loro. Ora la depressione impazza, pensano di non uscire mai dalla loro situazione».

Soluzioni?

«Passare dall’assistenza all’integrazione, come dice l’assessore al Welfare Lamberto Bertolè: dar loro un lavoro. I giovani, soprattutto gli stranieri, chiedono un’occupazione. Il luogo comune che bighellonino e poi intraprendano la strada della illegalità è spesso tale. Bisognerebbe aiutarli tagliando tutta la burocrazia e facendoli lavorare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 06:25

