Serra con piantine di marijuana nel campo rom: in cella "contadino"

Il campo nomadi di via Vaiano Valle è a sud della città, in un’area storicamente destinata alle attività rurali. Almeno per un discorso di vocazione territoriale non sorprende, quindi, la piccola piantagione di marijuana allestita in una baracca, scoperta dagli investigatori della Squadra mobile: 180 piantine, lampade, sistema di irrigazione, 500 vasi, la maggior parte vuoti per la recente raccolta. In manette un cittadino albanese di 39 anni, sorpreso dagli agenti nella casetta abusiva di legno e lamiera. Era il custode e coltivatore della serra, un incarico che pare abbia ottenuto grazie al proprio “curriculum” costruito in Albania. Lazarat, una cittadina con meno di tremila abitanti nel sud del Paese, è definita “la capitale della marijuana” e per decenni ha gestito volumi di 7-900 tonnellate di cannabis all’anno. Significa oltre 4 miliardi di euro, ovvero quasi la metà del Pil dell’Albania. L’impianto di Vaiano Valle era stato ricavato in una baracca che fino a qualche mese fa era abitata da una famiglia. Era un nascondiglio perfetto, protetto da occhi e nasi indiscreti. Ma gli investigatori della Narcotici, diretti da Domenico Balsamo, hanno ricevuto una buona dritta da una fonte e lunedì sono andati a suonare alla porta. L’albanese si è guardato bene dall’aprire, forse sperava che i poliziotti si sarebbero fermati di fronte alla porta chiusa ma non sapeva che, su richiesta della Mobile, il sostituto procuratore Mauro Clerici aveva autorizzato la perquisizione. All’interno c’era una serra con tutto il materiale per la coltivazione ma senza la sostanza finita. L’ipotesi della polizia è che lì avvenisse solo la crescita e che la fase dell’essiccazione, anche per via dell’odore molto potente, si svolgesse da un’altra parte che non è stata ancora individuata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA