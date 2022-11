Milano, appello degli artigiani contro il racket a San Siro: «Rompere il muro dell'omertà»

di Greta Posca

Basta racket agli imprenditori che lavorano a San Siro, ma anche i lavoratori devono rifiutare i ricatti: «È giunto il momento di rompere il muro di omertà sul presunto racket che colpisce le attività economiche legate a San Siro. Bisogna dire basta una volta per tutte. I nostri legali sono a disposizione di chi vuole denunciare. Noi saremo al loro fianco. Chi lavora correttamente ha tutta la forza per scardinare questo sistema». È l’accorato appello lanciato dal segretario generale di Unione Artigiani di Milano Marco Accornero dopo l’omicidio in un agguato del capo ultrà interista Vittorio Boiocchi che ha gettato l’ombra della malavita su gestione di parcheggi, cibi, gadget e biglietti intorno a San Siro. Accanto alle attività tradizionali, sono 104 tra Milano e Monza le imprese artigiane impegnate nella manutenzione degli impianti e attrezzatura sportivi, alla produzione di coppe, medaglie, bandiere e gagliardetti. «Il nostro centro studi ha elaborato una stima quasi prudenziale, ma probabilmente il giro d’affari è anche maggiore del milione di euro a fine settimana», aggiunge Accornero. Da ristorazione e street food a turismo e pulizie, ma anche giardinieri, tassisti, commercianti, installatori e manutentori di impianti di ogni tip. «Centinaia di micro e piccole imprese pronte a fare investimenti ma serve innanzitutto una cornice di legalità». Accornero dice sì come Unione artigiani al «nuovo stadio perché il calcio e lo sport d’èlite, in un grande impianto multifunzionale di valenza internazionale rappresentano per la città uno straordinario catalizzatore di opportunità, anche per il nostro settore». Intanto il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato di aver chiesto verifiche al comandante dei vigili, tramite la questura, se esistano «situazioni anomale». Dato che, afferma «se le voci di racket sugli spazi commerciali intorno allo stadio fossero confermate, il Comune, dal quale le concessioni di questi spazi dipendono, sarebbe direttamente coinvolto».

