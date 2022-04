Milano Marathon, vince Kipruto: in 13 mila di corsa per la città

Città della moda e del design e capitale italiana del running. Milano si conferma regina della maratona tricolore e per l’ennesima volta regala una giornata di grande sport. Tra maratona e staffetta, oltre 13 mila i partecipanti. Condizioni perfette (fresco e asciutto) sui 42 chilometri e 195 metri del capoluogo lombardo, che continua a essere la maratona più veloce d’Italia e in uno scontro virtuale tra capitali europee batte per pochi secondi sul tempo finale la maratona di Parigi, che si svolgeva in contemporanea.

Ha vinto per distacco la Telepass Milano Marathon 2022 Titus KIPRUTO, in 2.05.05, suo nuovo primato personale. Piazza d’onore per Daniel KIBET con 2.05.20 e terzo Alphonce Felix SIMBU con 2.06.20. Grande prestazione per Iliass AOUANI, atleta della Fiamme Azzurre al debutto sulla distanza di maratona: il suo tempo è un clamoroso 2.08.34, che gli è valso il decimo posto assoluto, primo degli europei. È l’esordio più veloce mai visto nella maratona italiana. Tra le donne, successo di Vivian KIPLAGAT con 2.20.18, suo nuovo primato personale, al terzo sigillo a Milano.

La città ha offerto il meglio di sé, le sue strade sgombre di traffico, condizioni meteo ideali, per accogliere il movimento della corsa, al primo evento importante dopo la fine dello stato di emergenza. Tantissimi i partecipanti: alle 9 in punto, sono stati necessari quasi cinque minuti per vedere sfilare sulla linea di partenza di Corso Venezia tutto il colorato e variopinto serpentone di runners, con in testa lepri e campioni a caccia di vittoria e personal best, a seguire la moltitudine di appassionati ansiosi di cimentarsi nella prova più lunga, affascinante e crudele della corsa. Poi, alcuni dei punti più iconici della città sportiva: il Parco Sempione, il Monte Stella, l’ippodromo, San Siro, il Parco di Trenno; ma anche City Life e il simbolo di Milano, piazza del Duomo. E dopo due ore e una manciata di minuti, il responso dell’asfalto, che ha incoronato Titus Kipruto e Vivian Kiplagat vincitori della 20^ Telepass Milano Marathon rispettivamente tra gli uomini e le donne.

La corsa è stata trasmessa dall’Official Broadcaster, Sky Sport, sul canale Sky Sport Arena con il commento del campione olimpico di maratona Stefano Baldini, di Nicola Roggero e di Lucilla Andreucci. Sulla linea di partenza e arrivo RDS 100% Grandi Successi, con la cronaca di Paolo Piva. Ma la domenica milanese ha offerto anche molto altro. Ben tre le ricorrenze festeggiate oggi: la ventesima edizione della Milano Marathon, la decima della Lenovo Relay Marathon e il compleanno della Gazzetta dello Sport, nata 126 anni fa, il 3 aprile 1896.

La Lenovo Relay Marathon ha preso il via alle 9.45, oltre 2.000 le squadre protagoniste. Tra i partecipanti, Massimiliano Rosolino, campione olimpico e mondiale di nuoto (Team Asics); Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass; Alberto Spinelli, EMEA CMO and Head of Global Media COE Lenovo; Stefano Marini, CEO di San Pellegrino Water; Lisa Migliorini, fashion jogger (team Named Sport); Johanna Maggy, health coach e influencer; Valentina Marchei, pluri campionessa italiana di pattinaggio artistico su ghiaccio; Rachele Sangiuliano, già Nazionale di pallavolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA