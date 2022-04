Milano Marathon, tutto esaurito al Running Festival: sabato si corre la maratona dei bambina, domenica quella dei big

Prima giornata di eventi al Milano Running Festival presented by Helbiz, oggi al MiCo - Milano Convention Center in Fiera Milano City, il grande hub espositivo della Telepass Milano Marathon, la competizione internazionale di corsa in programma domenica 3 aprile e organizzata da RCS Sports & Events.

Un importante momento di aggregazione prima della gara, che proseguirà anche domani, sabato 2 aprile, dalle ore 9.00 alle 19.00, con ingresso da via Gattamelata 13, Gate 16. Una vera fiera del running caratterizzata da attività di intrattenimento, workshop-clinic, presentazioni di eventi e prodotti, dedicata agli operatori commerciali del mondo della corsa, del fitness e del turismo sportivo, ma soprattutto ai praticanti di questa disciplina.

Tra le attività svolte venerdì, un workshop dedicato alla “Sostenibilità dei grandi eventi nelle città moderne” organizzato in collaborazione con ClimatePartner e moderato da Edoardo Vigna, il responsabile editoriale di Pianeta 2030 – Corriere della Sera. Ospiti intervenuti: Francesca Milani (ClimatePartner), Paolo Bellino (RCS Sport), Andrea Enrico Saccone (Toyota Motor Italia), Marcello Milani (AMSA), Ilaria Lenzi (Levissima) e Ilaria Ricotti (Too Good to Go). La maratoneta Valeria Straneo ha raccontato la sua esperienza da atleta, mentre nel pomeriggio si è svolto il secondo workshop, dedicato al tema “Correre con l’azienda. Lo sport per il benessere e la formazione aziendale”, organizzato in collaborazione con Touchpoint e Gympass. Intervenuti Andrea Trabuio (RCS Sport), la ex pallavolista e opinionista di Sky Sport Maurizia Cacciatori, Giampaolo Rossi (Oltre La Media Group), Guido Stratta (Enel Group) e il coach esperto di sport di endurance Fabio Vedana.

Per Gazzetta Active Talk, Special Media Partner della Telepass Milano Marathon, il focus è stato “Nutrizione e integrazione sportiva prima, durante e dopo la maratona”, con il grande coach ed ex mezzofondista Giorgio Rondelli, la campionessa italiana di salto in alto e biologa nutrizionista Chiara Vitobello e la runner e influencer Sara Galimberti.

Di seguito gli appuntamenti di domani, sabato 2 aprile, ultimo giorno del Milano Running Festival – Helbiz.

• Ore 9.00. Levissima School Marathon: la corsa di 3 chilometri dedicata ai più piccoli in collaborazione con OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport). Start in viale Berengario e arrivo in via Arona, accanto al Vigorelli. Evento collegato a un percorso didattico mirato a sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Milano sull’importanza delle attività outdoor, che sono alla base di uno stile di vita sano, e sui valori dello sport e della maratona. La premiazione dei vincitori è prevista alle ore 11.

• Ore 11.30. Presentazione dei Top Runners della Telepass Milano Marathon (palco del Milano Running Festival). I primi atleti confermati sono l’etiope Amdework Walelegn (2.07.48), medaglia di bronzo ai Mondiali di mezza maratona nel 2020, e l’italiano Ilias Aouani, debuttante sulla distanza; per le donne ritorna la keniana Vivian Kiplagat (personal best 2.21.11), già vincitrice alla Milano Marathon nel 2019.

• Ore 12.40. L’atleta Giacomo Tortu, presidente della Sprint Academy, incontra il pubblico. // Ore 14.00. RDS 100% Grandi Successi presenta il progetto “podcast active”. Beppe Di Marco, talent della radio partner della maratona, in compagnia di tre coach esperti illustrerà i dettagli dell’iniziativa.

• Ore 14.50 Lorenzo Franculli per Gazzetta Active modera il talk “Running e motivazione. Come accenderla, ritrovarla e mantenerla” in compagnia della mezzofondista Najla Aqdeir.

• Ore 15.30. Presentazione ufficiale dei PACEMAKER della 20esima maratona. // Ore 16.30. Talk con Lisa Migliorini, the fashion jogger, dalla passione per il running al suo libro “Il Bello della Corsa”. (Di Named Sport - Sport Nutrition Partner).

• Ore 16.50. Presentazione dei FrontRunner ASICS. Il Technical Partner della maratona racconta la passione per la corsa e la filosofia della sua grande community, con oltre 700 membri in 32 paesi.

• Ore 18.20. Ultimo talk di Gazzetta Active, “Allenamento da Campioni: segreti e consigli” con il direttore tecnico della FIDAL Antonio La Torre, l’ex atleta Ivano Brugnetti (oro ad Atene 2004 nella 20 km) e il campione di Maratona Stefano Baldini. Modera gli incontri Lorenzo Franculli, caporedattore di Gazzetta Active.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 21:41

