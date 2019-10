Milano Marathon, nel 2020 si punta a nuovi record e una gara totalmente green

Generali Milano Marathon non sbaglia un colpo: se c’è un anno giusto per festeggiare la XX edizione, è proprio il prossimo. Appuntamento il 5 aprile 2020 per una 42 sempre più veloce e totalmente ecosostenibile. Coincidenze temporali a parte, la manifestazione organizzata da RCS Sports & Events - RCS Active Team, ormai diventata uno dei più attesi appuntamenti sportivi della stagione primaverile, con i numeri ha un buon rapporto: tanti sono infatti gli obiettivi e i record che ha raccolto nella sua storia, soprattutto recente.

2 ore 4 minuti e 46 secondi è il tempo realizzato lo scorso aprile dal keniano Titus Ekiru, nuovo record all-comers sul suolo italiano e undicesimo tempo mondiale della stagione (a oggi), che ha consentito alla Generali Milano Marathon di entrare di diritto nel gotha delle maratone internazionali.







I NUMERI

2 ore 22 minuti e 25 secondi è il tempo della vincitrice della gara femminile, Vivian Kiplagat. Il crono anche in questo caso costituisce la miglior prestazione all-comers realizzata in Italia, e nel 2019 solo 12 maratone in tutto il mondo hanno fatto registrare tempi migliori. 7.623 sono stati i runner iscritti alla maratona edizione 2019, che rappresenta il miglior risultato di sempre in termini di partecipazione. Record anche per la Relay Marathon, che ha raggiunto la cifra di 3.691 squadre registrate. I 6.309 finisher della maratona (anche questo un record) testimoniano una crescita di oltre il 70% rispetto a soli 3 anni fa. 13.000 sono stati i bambini che hanno partecipato alla Bridgestone School Marathon, la corsa dedicata ai più piccoli, giunta lo scorso aprile al suo quinto anno.







1,3 milioni di euro è l’entità della raccolta fondi certificata attraverso la piattaforma di Rete del Dono a favore delle ONP partecipanti al Charity Program della Generali Milano Marathon, che colloca la corsa meneghina tra i primissimi eventi sportivi charity nel panorama europeo. Tre giorni è stata la durata del Milano Running Festival, l’iniziativa che ha arricchito di contenuti il programma già fitto della maratona. Evento dedicato al running e al wellness, organizzato all’interno del MiCo in FieraMilanoCity nei giorni precedenti la corsa, il Milano Running Festival è stata e sarà l’occasione per raccontare e analizzare il mondo del podismo a 360 gradi attraverso meeting, workshop, sessioni di training e presentazioni di prodotto. E se questo è il passato, figuriamoci il futuro. Che andrà in scena a Milano, domenica 5 aprile. Iscrizioni aperte sul sito ufficiale www.generalimilanomarathon.it.







IL PERCORSO SEMPRE PIU' VELOCE









Verrà accorciato il tratto di percorso in andata e ritorno lungo l’asse Via Buonarroti / Via Washington, per alleggerire l’impatto sulla viabilità normale e sulla rete tramviaria ATM. Dopo il 15° km, il percorso effettuerà uno spettacolare attraversamento di City Life, da Largo Domodossola a Viale Eginardo, transitando in Piazza Tre Torri e in prossimità del quartier generale del title sponsor Generali. È stato allungato il tragitto all’interno del Parco “Industria Alfa Romeo – Portello” e di Parco Sempione, per ridurre i chilometri di tracciato sulla rete stradale, ma soprattutto per valorizzare e mostrare ai runners provenienti da tutto il mondo una Milano green e sostenibile. Compatibilmente con la conclusione dei lavori in esecuzione all’interno dell’Arena Civica, il tracciato della maratona 2020 effettuerà uno scenografico attraversamento dell’Arena stessa, all’incirca al km 38, con ingresso degli atleti dalla Porta Trionfale e uscita dalla Porta Libitinaria, dopo aver percorso ¾ della pista in senso orario. La prossima edizione, in particolare, dovrebbe riservare ai partecipanti un passaggio esclusivo all’interno dell’Arena Civica: luogo simbolo dello sport milanese e dal 2002 dedicato alla memoria di Gianni Brera. Dal 2019 la competizione si è arricchita di ulteriore prestigio, entrando a far parte del circuito internazionale Abbott World Marathon Majors - Wanda Age Group World Rankings, oltre che nel calendario internazionale IAAF. Correndo ad aprile sulle strade di Milano, i runner avranno la possibilità di conquistare punti utili a qualificarsi alla seconda finale mondiale Age Group, in programma nella primavera 2021 in una location che sarà prossimamente annunciata. Generali Milano Marathon offre ai runner un percorso moderno e completo, capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza dei top runner e degli amatori evoluti, con la possibilità di ammirare una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei. Completamente ridisegnato per l’edizione 2015, il tracciato di gara ad anello, con partenza e arrivo in pieno centro (corso Venezia), è stato progressivamente migliorato nei dettagli, anno dopo anno. Anche nel 2020 saranno apportate alcune significative variazioni. Il tratto iniziale verrà reso ancora più scorrevole e adatto ad ospitare comodamente un numero maggiore di partecipanti: i runner potranno infatti correre su entrambe le carreggiate dei Bastioni fino a Piazza Lega Lombarda, per poi aggirare Parco Sempione lungo viale Elvezia, via Melzi D’Eril, via Canova e viale Alemagna, e rientrare verso il centro dopo aver attraversato Piazza del Cannone.Verrà accorciato il tratto di percorso in andata e ritorno lungo l’asse Via Buonarroti / Via Washington, per alleggerire l’impatto sulla viabilità normale e sulla rete tramviaria ATM. Dopo il 15° km, il percorso effettuerà uno spettacolare attraversamento di City Life, da Largo Domodossola a Viale Eginardo, transitando in Piazza Tre Torri e in prossimità del quartier generale del title sponsor Generali. È stato allungato il tragitto all’interno del Parco “Industria Alfa Romeo – Portello” e di Parco Sempione, per ridurre i chilometri di tracciato sulla rete stradale, ma soprattutto per valorizzare e mostrare ai runners provenienti da tutto il mondo una Milano green e sostenibile. Compatibilmente con la conclusione dei lavori in esecuzione all’interno dell’Arena Civica, il tracciato della maratona 2020 effettuerà uno scenografico attraversamento dell’Arena stessa, all’incirca al km 38, con ingresso degli atleti dalla Porta Trionfale e uscita dalla Porta Libitinaria, dopo aver percorso ¾ della pista in senso orario. La prossima edizione, in particolare, dovrebbe riservare ai partecipanti un passaggio esclusivo all’interno dell’Arena Civica: luogo simbolo dello sport milanese e dal 2002 dedicato alla memoria di Gianni Brera. LA MILANO RELAY MARATHON E IL CHARITY PROGRAM

Milano Relay Marathon, staffetta non competitiva per team di 4 persone, rivolta principalmente ai runner che vogliono abbinare l’attività fisica con una scelta dal forte valore etico e che permette di dividere i 42 chilometri e 195 metri del percorso in 4 frazioni, affiancherà la maratona agonistica per l’undicesimo anno consecutivo. La staffetta è l’evento principale intorno al quale si sviluppa il Milano Marathon Charity Program, il progetto di solidarietà riservato, nell’edizione 2020, a 90 Organizzazioni No Profit che possono finanziare le proprie iniziative benefiche grazie alla partecipazione delle proprie squadre, che scelgono un progetto e si impegnano a raccogliere fondi per sostenerlo. Il Charity Program – che ha come partner organizzativo la piattaforma di personal fundraising Rete del Dono – anche nel 2019 si è confermato leader in Italia tra le iniziative di questo tipo, per dimensioni, complessità ed entità della raccolta fondi generata. In prima fila ci saranno anche nel 2020 gli Urban Runners Milano insieme a Sport Senza Frontiere Onlus.



LA SECONDA EDIZIONE DEL MILANO RUNNING FESTIVAL

Da giovedì 2 a sabato 4 aprile ritorna il Milano Running Festival: momento di aggregazione per gli operatori commerciali del mondo della corsa, del fitness e del turismo sportivo, ma soprattutto per i praticanti attivi del running. L’area espositiva di circa 8.000 mq sarà ricavata, come nella prima edizione, all’interno dei padiglioni di MiCo in City Life. Un grande hub espositivo, anche sede del Marathon Village, intorno al quale si articoleranno attività di intrattenimento, di try&buy, di forum/clinic, di presentazione eventi e prodotti. Tutte con il denominatore comune del “running”, in un ambito non più circoscritto alla “maratona”, ma in tutte le sue declinazioni, dalla strada all’offroad. Alcuni numeri del 2019: oltre 50 mila visitatori / 96 aziende espositrici / 33 workshop/talk show.



BRIDGESTONE SCHOOL MARATHON, UN SUCCESSO ANNUNCIATO

Grande attesa per la sesta edizione di Bridgestone School Marathon, la corsa non competitiva realizzata in collaborazione con OPES e dedicata ai bambini, ai ragazzi e ai loro accompagnatori (genitori, familiari, insegnanti). Dopo lo straordinario successo ottenuto lo scorso anno – una mattinata di grande festa con oltre 10mila allegri partecipanti – nel 2019 la manifestazione si svolgerà sabato 6 aprile, su un percorso di circa 3 km in uno dei quartieri più cool del momento, CityLife. L’evento per i più piccoli aprirà le iscrizioni a gennaio. Come ogni anno, metà del valore delle quote raccolte sarà restituito alle scuole aderenti sotto forma di attrezzature sportive e didattiche.

L’edizione 2019, la seconda, ha registrato il miglior risultato di sempre in termine di partecipazione, con oltre 11.000 runner iscritti alla maratona. Alla linea di partenza della Bridgestone School Marathon, la corsa dedicata ai più piccoli, si sono invece presentati 13.000, tra bambini e adulti, correndo lungo un percorso di 3 km, all’insegna dello sport, del divertimento e dell’allegria. Accanto a Bridgestone i tre Ambassador Olimpici Gianmarco Tamberi, Gregorio Paltrinieri e Valeria Straneo che, attraverso le loro storie fatte di sogni, difficoltà e obiettivi da raggiungere, raccontano come sono riusciti a restare concentrati per percorrere la propria strada e realizzare i propri sogni, senza mai fermarsi. Insegui Il Tuo Sogno, Non Fermarti Mai rappresenta appieno l’impegno globale dell’azienda nel migliorare la vita delle persone, proprio come supporta e accompagna - da più di 80 anni e con grande passione - milioni di automobilisti nel percorrere le proprie strade, indipendentemente dalle condizioni. “Per noi è un orgoglio essere, per il terzo anno consecutivo, Title Sponsor della Bridgestone School Marathon, uno degli eventi sportivi più significativi per le future generazione, che ogni anno vede crescere la partecipazione dei piccoli runner e delle famiglie milanesi. Bridgestone, come Partner Olimpico Mondiale fino al 2024, attraverso la campagna motivazionale Insegui Il Tuo Sogno, Non Fermarti Mai, si impegna costantemente per sostenere tutte le persone che credono in se stesse e nelle proprie capacità, con uno sguardo attento alle future generazioni“, dichiara Stefano Parisi, VP Bridgestone South Region.



LE DICHIARAZIONI

Il Presidente Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, ha affermato: “La Milano Marathon è un evento sportivo che abbraccia la città: non solo sport e partecipazione, ma condivisione e solidarietà. Per questo siamo lieti di rinnovare la collaborazione nell’anno in cui la maratona celebra un anniversario importante, condividendola con le nostre persone, affinchè al messaggio di una vita sana da perseguire anche attraverso lo sport si accompagni quello di un evento positivo, aperto a tutti, sostenibile”.

Il Presidente RCS Mediagroup Urbano Cairo ha dichiarato: “La manifestazione organizzata da RCS Sports & Events è ormai diventata uno dei più attesi appuntamenti sportivi di Milano. I Partner coinvolti, il Gruppo Generali tra questi negli ultimi due anni, fanno ulteriormente capire la forza di questo evento e il suo respiro di carattere internazionale. Tutti risultati che rendono grande per la città la competizione, con i progetti a essa collegati, e una valida e solida piattaforma di comunicazione per tutte le parti coinvolte. Tra le iniziative che da anni valorizzano la maratona vi è certamente il suo Charity Program, che con oltre un 1,3 milioni di euro donati, ha posizionato Milano al secondo posto in Europa tra gli eventi sportivi fundraising. Senza dimenticare la Bridgestone School Marathon e il Milano Running Festival, per una quattro giorni interamente dedicata alla corsa, interessante non solo per gli addetti ai lavori ma per tutti i cittadini”.







MILANO MARATHON VESTE UNDER ARMOUR

Under Armour, il brand activewear fondato a Baltimora nel 1996, supporterà la competizione meneghina nell’anno del ventennale come Technical Partner e firmerà le maglie tecniche di gara che saranno consegnate a tutti i partecipanti alla maratona e alla staffetta, naturalmente con modelli specifici per uomo e per donna: ultra orange o rift blue per i maratoneti mentre halo grey o rift blue per gli staffettisti.

La competizione internazionale, giunta alla XX edizione, si svolgerà il 5 aprile 2020 nel centro del capoluogo lombardo ed entrerà in Citylife, casa della Torre Generali, uno dei distretti urbanistici più importanti d'Europa, fondato sui concetti di qualità della vita, creazione di servizi, sostenibilità ed energie rinnovabili. Alla manifestazione il Gruppo sarà presente con The Human Safety Net, l'iniziativa che unisce le potenzialità del settore sociale a quelle di Generali a livello globale e che punta ad avere un impatto di lungo termine nelle vite delle persone più vulnerabili e attivare i loro talenti. Grazie a Ora di Futuro, il progetto di The Human Safety Net in Italia a favore delle Famiglie, verrà realizzata una gara di solidarietà a favore delle onlus partner del progetto. Il Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, ha affermato: "La Milano Marathon è un evento sportivo che abbraccia la città: non solo sport e partecipazione, ma condivisione e solidarietà. Per questo siamo lieti di rinnovare la collaborazione nell'anno in cui la maratona celebra un anniversario importante, condividendola con le nostre persone, affinchè al messaggio di una vita sana da perseguire anche attraverso lo sport si accompagni quello di un evento positivo, aperto a tutti, sostenibile". Inoltre, Generali proseguirà con il progetto di attività di preparazione atletica alla maratona, iniziato nel 2019, dedicato ai propri dipendenti.