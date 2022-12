Milano Marathon 2023 con Yeman Crippa: l'azzurro campione d'europa debutta nei 42 km

Milano torna sul palcoscenico del grande running. Nel cuore del capoluogo meneghino, a Palazzo Reale, è stata presentata oggi la Milano Marathon edizione 2023. Sarà la 21^ della sua storia e, facile prevederlo, un’altra grandissima giornata di sport. Per tutti: atleti professionisti, runner, famiglie e anche per la stessa città. Come ogni anno, grande attenzione a sostenibilità e solidarietà. Si correrà il prossimo 2 aprile.

Confermato il tracciato ad anello, con partenza e arrivo nel cuore della città, in Corso Venezia. Organizzata da RCS Sports & Events – RCS Active Team, la più veloce maratona sul suolo italiano riproporrà il capoluogo lombardo quale capitale del running, che nel 2022 ha saputo coinvolgere, tra maratona e staffetta, oltre 13 mila partecipanti.

La presentazione, moderata da Lucilla Andreucci, campionessa azzurra di maratona, ha visto protagonista in collegamento Yeman Crippa – campione d’Europa nei 10.000 metri e bronzo nei 5.000 a Monaco di Baviera 2022 – che è Ambassador della Milano Marathon 2023.

Yeman Crippa all'esordio nella maratona

E l'annuncio, molto atteso, è arrivato: la sede del debutto di Yeman Crippa in maratona è Milano. Domenica 2 aprile l'azzurro campione d'Europa dei 10.000 metri, bronzo dei 5000 e primatista italiano della mezza maratona, esordirà nell'edizione 2023 della Milano Marathon. A ufficializzarlo, stamattina a Palazzo Reale, sono stati gli organizzatori della maratona più veloce d'Italia (2h02:57 Titus Ekiru, 2h19:35 Hiwot Gebrekidan, entrambi i tempi nel 2021). «Esordire nella maratona in Italia, e soprattutto a Milano, è una cosa molto bella e importante - le parole di Crippa in collegamento video - Non esiste un luogo migliore per me per debuttare, perché Milano è una maratona molto veloce e qui avrò molto tifo: i miei genitori hanno infatti vissuto metà della loro vita in questa città. A quale tempo punto? Ancora non lo so. Nella maratona non puoi fare tanti calcoli. Io farò del mio meglio, mi allenerò molto in altura con l'obiettivo di fare un 'garonè, come nella mezza maratona, e sono sicuro che facendo le cose per bene il tempo arriverà».

Crippa, dopo l'eccezionale stagione su pista e dopo il record italiano nella mezza (59:26 a Napoli, primo e unico italiano sotto l'ora) sarà l'azzurro più atteso della 21esima edizione, una grandissima giornata di sport per tutti: atleti professionisti, runner, famiglie e anche per la stessa città. Confermato il tracciato ad anello, con partenza e arrivo nel cuore della città, in Corso Venezia, per la manifestazione organizzata da Rcs Sports & Events - Rcs Active Team che nel 2022 ha saputo coinvolgere, tra maratona e staffetta, oltre 13 mila partecipanti.

L’anno scorso, le vittorie di Titus Kipruto tra gli uomini in 2.05.04 e di Vivian Kiplagat (al terzo sigillo a Milano) tra le donne in 2.20.17 hanno impreziosito una giornata da incorniciare. L’attesa è per un’altra gara da record, grazie a un percorso che di anno in anno diventa sempre più veloce e che, per la soddisfazione dei partecipanti, tocca alcuni dei punti più iconici della città.

Ma oltre il cuore agonistico della corsa, la Milano Marathon si distingue da oltre dieci anni per essere uno degli eventi sportivi italiani più efficaci nel fundraising solidale, con circa 4 milioni di euro raccolti negli anni. Il Milano Marathon Charity Program è ormai di rilevanza internazionale: infatti è secondo, per risultati di raccolta, solo alla London Marathon.

L’anno scorso la Lenovo Relay Maraton, la staffetta a squadre che permette di dividere il percorso in quattro frazioni (di lunghezza compresa tra i 7 e i 13 km ciascuna) e che dà ai runner la possibilità di partecipare solo iscrivendosi a una delle Organizzazioni Non Profit (ONP) aderenti al Milano Marathon Charity Program, ha visto al via oltre 1.900 squadre, con un ricavato sulla piattaforma di Rete del Dono (partner storico dell’evento) superiore ai 600 mila euro. Per soddisfare la “sete” di pettorali sempre in crescita, l’organizzatore ha già aperto le iscrizioni alla prossima edizione della staffetta.

Queste le top news della Milano Marathon numero 21

Il percorso, lungo 42,195 chilometri, presenterà il tracciato ad anello, con partenza e arrivo in pieno centro (corso Venezia). Toccherà i punti più suggestivi e iconici del capoluogo lombardo: il Duomo, il Castello Sforzesco, City Life. o Novità per quanto riguarda le maglie, che saranno realizzate da ASICS, Technical Partner sino al 2024. La maglia della maratona verrà consegnata ai finisher subito dopo il traguardo, mentre per la Lenovo Relay Marathon e la School Marathon sarà inserita nel race kit consegnato al MiCo, dove sarà ubicato il villaggio del Milano Running Festival.

Confermato il progetto #RunGreen Milano Marathon, che a partire dall’anno scorso ha reso la maratona un evento più sostenibile e un esempio di attenzione all’ambiente.

Grazie a ClimatePartner, al fianco di RCS Sports & Events su questo progetto, le emissioni di CO2 prodotte dalla manifestazione saranno compensate con attività svolte sia negli stessi giorni dell’evento (raccolta differenziata, upcycle di materiale plastico, utilizzo di energia da fonti rinnovabili) sia successivamente, attraverso l’individuazione di soluzioni e progetti da attuare in altre parti del mondo.

Il sabato si correrà la Levissima School Marathon, arrivata alla sua settima edizione. Ma non sarà l’unico evento sportivo pre-gara: la corsa dei piccoli, organizzata in collaborazione con OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport), è da sempre aperta anche alle famiglie e agli accompagnatori e movimenterà la vita di City Life, punto di riferimento per i runner nei giorni della maratona. L’iniziativa è arricchita da un percorso didattico volto a sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Milano sull’importanza delle attività outdoor che sono alla base di uno stile di vita sano e sui valori dello sport e della maratona. Nel 2022 la Levissima School Marathon ha visto la partecipazione di oltre 8.000 partecipanti tra giovani e accompagnatori. o Al fianco della Milano Marathon, come sempre, La Gazzetta dello Sport, che con il brand verticale Gazzetta Active, dedicato allo stile di vita attivo e allo sport praticato, propone online consigli e approfondimenti per gli appassionati di running e sport outdoor.

La novità per l’edizione 2023 riguarda un piano di allenamenti in preparazione alla maratona: disponibile online da dicembre e in outdoor da gennaio con il coach Giorgio Rondelli. o RDS 100% Grandi Successi sarà la radio ufficiale della Milano Marathon.

LE DICHIARAZIONI

Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano. "Siamo felici che, al pari di altre grandi città del mondo, Milano possa fieramente proporre ai runner, alle famiglie, ai bambini e ai turisti un momento di aggregazione e di condivisione all'insegna dello sport come la Milano Marathon. Dopo 21 edizioni, possiamo sicuramente considerare questa manifestazione un appuntamento di cartello, imperdibile per tutti gli appassionati di corsa. L'evento si preannuncia interessante anche nel 2023: merito del percorso che si snoderà tra i luoghi più noti e suggestivi di Milano e dell'impegno sul fronte della sostenibilità ambientale e della solidarietà che da sempre accompagna la nostra maratona".

Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale RCS Sports & Events. “La Milano Marathon è un evento speciale per noi e per tutta la città. Nel 2023 avremo il percorso velocissimo che ci ha resi la maratona più veloce d’Italia e ci sarà la possibilità di fare un grande risultato. La partecipazione di tanti giovani campioni italiani è un motivo di orgoglio per noi. L’aspetto agonistico è fondamentale e abbiamo investito molto per rendere la Milano Marathon un evento sportivo di primo piano. Ma non dimentichiamo la Lenovo Relay Marathon, con cui puntiamo a incrementare ulteriormente la raccolta fondi del nostro Charity Program, e la Levissima School Marathon dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, che rendono la Milano Marathon un evento per tutti. Ringrazio per la loro vicinanza la Regione e il Comune, come pure tutti i partner con i quali costruiamo questo incredibile evento”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA