Milano Marathon domenica 3 aprile: percorso, orari e strade chiuse. Biglietto Atm gratis per i 18mila atleti

Dopo l'edizione dei record del 2021, ma riservata ai top runner élite viste le restrizioni per la pandemia, domenica 3 aprile torna la classica versione della Telepass Milano Marathon che festeggia la ventesima edizione. Sono circa 18mila gli atleti iscritti alla 42km (nella doppia versione, compresa la Lenovo Relay Marathon, la maratona a staffetta) in programma domenica prossima, 3 aprile. E anche quest'anno, per evitare il più possibile il traffico, il Comune ha messo a disposizione per i partecipanti il biglietto Atm giornaliero gratuito o due titoli di viaggio ordinari per i mezzi pubblici.

Domenica sono previste limitazioni alle macchine, con la chiusura di alcune strade, e la deviazione di alcune linee di bus e tram. In particolare, l'area intorno a corso Venezia, da dove partiranno i maratoneti alle ore 9 (la maratona a staffetta invece scatterà alle 9,45), sarà interdetta al traffico dalle 5 del mattino fino alla fine dell'evento e sarà anche chiusa la fermata della metropolitana di Palestro, dove sarà chiusa anche la fermata di via Palestro della metropolitana.

Successivamente saranno chiuse le aree intorno al percorso della gara, che si snoderà per i primi dieci chilometri nel centro storico, nel quale è previsto anche l'arrivo, e poi nella zona tra Parco Sempione, Fiera Milano City, San Siro e parco Trenno. Per il resto del percorso saranno invece chiuse alle auto solo le vie in cui si svolgerà la maratona, che saranno riaperte successivamente al passaggio dei runner. I primi arrivi del top runner sono previsti attorno alle 11 sul traguardo di corso Venezia, davanti ai giardini Palestro.

Le strade interessate saranno chiuse in varie tranche dalle 8.30 alle 15.30 e quasi una trentina di linee, tra tram e bus saranno costrette a modificare i propri percorsi come il tram 1-2-4-10-14-19 e le linee bus 40-43-48. Chiusa la stazione M1 di Palestro. In tal caso, i treni saltano la fermata e per prendere la metropolitana bisognerà usare San Babila o Porta Venezia, che sono le due fermate più vicine. «Il regolare servizio sarà ripristinato gradualmente al termine della maratona», spiegano da Atm.

Sabato dalle ore 9, nella zona di City Life, è in programma invece la Levissima School Marathon che vedrà correre gli studenti delle scuole cittadine. Al MiCo di via Gattamelata, invece, è aperto a ingresso libero il Milano Running Festival con una serie di eventi e dove si ritirano i pettorali per la gara.

