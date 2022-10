Milano, al Manzoni le due amiche, il web e il marito invisibile. Marina Massironi: «La vita è una call»

di Ferruccio Gattuso

Maledetto lockdown. Anche se. Prendi Il marito invisibile, commedia dal retrogusto malinconico scritta dallo specialista Edoardo Erba proprio nel lockdown, costruita a distanza dalle stesse protagoniste Maria Amelia Monti e Marina Massironi, affinata da felici intuizioni scenografiche proprio cogliendo ispirazioni dal momento vissuto, ed ecco servito uno spettacolo – al Manzoni da questa sera al 30 ottobre – che è pane per i denti di una coppia femminile da applausi e per un pubblico affamato di leggerezza. La storia la spiega una delle due amiche (sul palco e nella vita) protagoniste: «In cinque capitoli relativi a altrettante videochat – spiega Marina Massironi - Fiamma e Lorella si tengono in contatto, chiacchierano amabilmente finché una delle due, la seconda cioè io, tira fuori la notizia di essersi sposata. Con un uomo finalmente perfetto, dopo tante disavventure sentimentali. C’è un solo problema: lui è invisibile. Non può dunque essere mostrato all’amica». Se poi questa sia una invisibilità reale (dunque magica), metaforica o figlia di una menzogna, c’è solo da accomodarsi a vedere lo spettacolo. L’originalità sta in un palco con sfondo a blue screen, con le attrici rivolte verso la platea ma al contempo proiettate su due grandi display sovrastanti dove i rispettivi appartamenti appaiono magicamente. «Commedia dal forte sapore teatrale ma anche fatta di primi piani – sorride Massironi – e difatti la sfida è anche quella di ricordare al pubblico che noi siamo lì, fisicamente in scena». Una commedia ambientata durante il lockdown, «ma non sul lockdown», ci tiene a spiegare l’attrice, volto celebre in tv e al cinema per anni al fianco del trio Aldo, Giovanni e Giacomo: «È una commedia sulle relazioni umane in quest’epoca fatta di tecnologia distanziante e di realtà virtuale. C’è dunque, anche, da riflettere».

