Milano, boom di nascite alla Mangiagalli: 29 bebè in un giorno. «Papà vicini alle mamme, in tanti scelgono il doppio cognome»

Al Policlinico di Milano descrivono il frenetico martedì 11 giugno vissuto dalla clinica Mangiagalli, una delle culle più prolifiche della metropoli, che però stavolta ha superato la sua già alta media giornaliera: in meno di 24 ore infatti nelle sue sale parto sono nati 29 bambini. «Giorno da record», un «viavai continuo di 'cicogne'», comunica l'Irccs di via Sforza in una nota. «Una giornata davvero speciale con 28 parti, di cui 9 cesarei, che hanno portato alla nascita di 15 maschietti e 14 femminucce (di cui due gemelline)».

I nuovi arrivati, da Pietro a Beatrice

C'è chi è arrivato in anticipo come Pietro che, senza farsi troppo attendere, alle 15, ha stupito mamma e papà venendo alla luce qualche giorno prima del termine dopo un travaglio veloce. Anche Beatrice era tanto curiosa di vedere il mondo oltre il pancione e, con un anticipo di 20 giorni, ha mostrato subito carattere e personalità.

A chiudere la serie di lieti eventi è stata una bimba nata poco prima delle 22. «I tempi cambiano e in giornate intense come queste sono sempre più numerosi i papà in corsia, vicini alle loro compagne per assisterle non soltanto durante il travaglio, ma anche al momento del parto, anche in caso di cesareo programmato», ricordano dall'ospedale. «Ma anche i cognomi dei nuovi arrivati rispecchiano le nuove disposizioni e sono in aumento le coppie che scelgono di dare al proprio bambino il doppio cognome», raccontano. La Clinica Mangiagalli conta ben 6mila parti all'anno, «rivelandosi centro di riferimento per le gravidanze difficili» e «in questo 2024 ha già registrato un trend positivo rispetto all'anno precedente per numero di nascite, dato in controtendenza a livello nazionale», informa l'ospedale.

