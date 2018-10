Domenica 21 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Allerta. Unasi stasu Milano. I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse chiamate pernell'hinterland a Sud della metropoli, a Gorgonzola, Melegnano e a San Donato e ora il vortice si è spostato in direzione del centro cittadino, con mulinelli d'aria anche nella zona della Stazione Centrale.Una tempesta di vento e pioggia ha invece colpito il Riminese nel pomeriggio, con una tromba d'aria che si è abbattuta sull', dove era in corso una gara automobilistica della 'Peroni Race'. Il vento ha creato danni ad alcune strutture mobili montate per l'occasione e ha fatto volare un telone che copriva la tribuna, rimasta priva di copertura in un momento in cui non c'erano persone. Non si registrano comunque danni strutturali né feriti. Sono una trentina gli interventi dei vigili del fuoco nel Riminese, per alberi caduti, rami spezzati e scantinati allagati.