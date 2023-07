Maltempo a Milano, città in ginocchio. Il Comune: «Ci vorranno giorni per ripristinare il trasporto pubblico e le strade»

di Redazione web

Milano in ginocchio per il maltempo della notte scorsa e ci vorranno giorni per tornare alla normalità. Lo ammette lo stesso Comune. «La priorità adesso è quella del ripristino, il prima possibile del trasporto pubblico locale e della viabilità privata, e non riusciremo a farlo in poche ore, ci vorranno dei giorni». Lo ha detto l'assessore all'Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi, in apertura del Consiglio comunale dove ha fatto il punto della situazione dopo il maltempo che ha colpito la città.

Maltempo, la mappa dei disagi

«Dovremo modificare linee, abbiamo tutte le linee tranviarie manomesse e le linee dei filobus sono gravemente danneggiate - ha aggiunto -.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA