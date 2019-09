Maltempo a Milano. È rientrata l'esondazione del fiume Seveso, dovuta al forte temporale che si è abbattuto su Milano la scorsa notte, e che ha riguardato la zona Nord della città. In tutto è durata circa un'ora e un quarto.



Le strade che erano state chiuse, tra queste viale Zara, vengono man mano riaperte. Restano chiusi, come informa la pagina Facebook dell'assessore alla mobilità del Comune, Marco Granelli, i sottopassi Astesani, Comasini e Negrotto. La situazione più critica si è verificata in piazzale Caserta, Largo Desio e via Valfurva. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte. Anche se la perturbazione è data per presente per tutta la mattina, il meteo sta decisamente migliorando e al momento cade solo una pioggia leggera. Domenica 8 Settembre 2019, 09:04

