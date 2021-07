Forte nubifragio per una decina di minuti sulla città di Milano. Vento forte, grandine e piogge torrenziali si sono abbattute sulla città, come previsto dai meteorologi. In particolare, in zona Rozzano, la grandine ha distrutto auto e arrecato danni alle strade.

Secondo le previsioni dell'Arpa, i forti rovesci e le raffiche di vento - con possibilità di tornado - andranno avanti fino a sera.

