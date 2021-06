Un fortissimo temporale si è abbattuto attorno all'ora di pranzo su alcune zone di Milano e l'hinterland: danni e alberi caduti in diverse vie. All'improvviso (come già successo ieri) cielo grigio, nuvoloni bassi e quasi buio in numerosi quartieri cittadini. Tante le telefonate a Vigili del fuoco e Polizia locale nel milanese che non segnalano comunque feriti o danni gravi ma la situazione viene definita ancora "in evoluzione". Monitorato anche e soprattutto il Seveso, per verificare eventuali esondazioni nella zona nord della città.

Improvviso e violento #temporale su Milano. Primi danni e alberi caduti. pic.twitter.com/6Wj8roQ4ZK — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) June 7, 2021

Alcune strade si sono allagate, con difficoltà viabilistiche in varie zone di Milano e nei comuni limitrofi, soprattutto a Nord della città. La zona est della città sembra stata essere risparmiata dal fortunale. In zona Fiera una quindicina di centimetri d'acqua, che non riescono a essere smaltiti dai tombini perché scesi in pochi minuti, hanno creato rallentamenti al traffico. Al momento si segnalano problemi a ponteggi, qualche cantina allagata e tegole pericolanti. Nonché qualche ramo caduto per il forte vento.

I vigili del fuoco di Milano hanno tutte le squadre impegnate in varie zone della città, soprattutto a Nord. I quartieri più colpiti, con fiumi d'acqua sulle strade e rami abbattuti, sono soprattutto Washington (Wagner), Arco della Pace, via Piero della Francesca e la zona tra Cenisio e Gerusalemme. «Abbiamo ancora quindici chiamate in attesa», spiegano dalla centrale operativa. Sul posto anche la polizia locale e i tecnici di MM. Le previsioni meteo non escludono altri temporali forti da qui a stasera.

Proseguirà, a Milano, lo stato di allerta gialla (criticità ordinaria) anche tra la serata di oggi, a partire dalle 18, e fino a domani, per il rischio di temporali forti. Lo rende noto Palazzo Marino, precisando che «resta attivo il monitoraggio e sono allertate anche le squadre della Protezione civile, della polizia locale e di Mm».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 16:39

