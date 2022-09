Fulminacci al Magnolia: «Torno a suonare a Milano, questa città mi vuole bene»

di Francesca Binfarè

Brillante e versatile, Fulminacci torna a Milano. Il venticinquenne cantautore romano Filippo Uttinacci aveva suonato a maggio al Fabrique, registrando il sold out, e stasera è al Circolo Magnolia. Fulminacci ha vinto la Targa Tenco Opera Prima nel 2019 per l’album d’esordio La vita veramente ed è conosciuto dal pubblico più vasto per aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2021 con il brano Santa Marinella.

Il suo tour è Tante care cose e altri successi tour, che riprende il titolo dell’edizione ampliata del suo disco più recente, Tante care cose. Un titolo che è un saluto d’altri tempi: le è capitato davvero di usarlo?

«Per scimmiottare qualche personaggio. Nella “romanità” è una frase che si usa con molta ironia. Io l’ho scelto perché è un augurio e racchiude leggerezza, visto che il disco è nato in un periodo in cui bisognava augurarsi qualcosa di bello (l’album è del 2021, nda). Sono tre parole da cui mi sono sentito confortato».

Con quali emozioni torna a Milano dopo il tutto esaurito di maggio?

«Quella è stata una serata memorabile. Conosco molto bene il Magnolia, ci sono stato come spettatore e ci ho anche suonato partecipando a concerti altrui: è un palco a cui sono affezionato. A Milano ho suonato in più posti, è una città che mi vuole bene e che io ricambio, ha un pubblico molto ricettivo. Sono tranquillo perché so di avere tanti amici da queste parti. Non vedo l’ora di cantare e divertirmi».

In cosa cambia questa serata rispetto al precedente tour?

«Di solito non racconto molto di quello che sarà, i concerti sono da vedere. Però con una battuta dico che il live sarà diverso perché saremo vestiti in modo differente: non avrò lo smoking, quella giacca era di lana. Abbiamo snellito leggermente la scaletta oltra alla pesantezza degli outfit». Quindi la scaletta sarà diversa? «Dipende dalla serata ma sarà un po’ più breve: a maggio abbiamo fatto tutti i brani che ho pubblicato, è stato stancante nella migliore accezione del termine. Spero ci saranno degli ospiti con me sul palco».

