Milano, ai Magazzini arriva LDA: «Canterò e ballerò. Papà? Viaggio da solo»

di Francesca Binfarè

LDA: tre lettere, le iniziali di Luca D’Alessio, figlio ventenne dell’amatissimo Gigi. LDA, si è fatto strada tra il rap e il pop, sonorità lontane da quelle paterne. Debutto su YouTube, approdato ad Amici quest’anno ha partecipato a Sanremo. E stasera concerto ai Magazzini Generali.

Una prova importante: più emozionato o più teso?

«Sono emozionato e c’è tanta carica perché ho voglia di suonare, non sono teso. Se la vivo così è perché Amici e Sanremo mi hanno preparato. Band fantastica, arrangiamenti bellissimi, mi sento sicuro. Questo lo devo al fatto che non vivo la musica come un lavoro ma come una passione e sono circondato di persone animate dallo stesso fuoco e dalla stessa fame. Io, la band, i ballerini, puntiamo tutti allo stesso risultato: restituire qualcosa al pubblico».

Ballerini, ha detto: che concerto sarà?

«Uno show all’americana, con ballerini, ballerò anch’io. Ma sarà una sorpresa... Gli ospiti saranno i miei amici Albe e Aka7even».

Che rapporto ha con Milano?

«Mi ha dato tanto. Lo vedo da Spotify, gli ascolti maggiori arrivano da Napoli e poi Milano. Per me è tanta roba, la città mi piace tantissimo. Da fan della musica non so quanti concerti ci ho visto, anche ai Magazzini Generali».

Consigli da papà Gigi?

«No, ha capito che ormai posso viaggiare da solo»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA