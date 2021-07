Caritas, la seconda ondata di Covid ha generato in Lombardia 80mila indigenti. Gualzetti: «Gli effetti della pandemia dureranno a lungo»

Il virus circola meno. Le attività economiche sono ripartite, «ma gli effetti della pandemia fanno venire i brividi e dureranno a lungo». Ne è sicuro il direttore della Caritas ambrosiana, Luciano Gualzetti. A Milano e in Lombardia c’è «un esercito di oltre 80mila persone ridotte in povertà dal Covid». E altre 20mila cittadini sono a rischio usura, perché hanno chiesto in prestito dei soldi che ora non sono in grado di restituire. E per la disperazione si rivolgono agli strozzini. È il quadro drammatico che emerge dal nuovo report della Caritas.

SOS POVERTÀ Mai così tanti milanesi sono stati in miseria negli ultimi 15 anni, perché l’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio chi sopravviveva con i lavori a termine o in nero, dalle colf alle badanti; le partite Iva senza sostegno economico; i proprietari di piccole botteghe e i titolari di bar costretti alle chiusure e che adesso stentano a riprendersi. Nel dettaglio, sono state 78.882 le persone che hanno chiesto aiuto alle Caritas delle dieci diocesi lombarde tra settembre 2020 e marzo 2021, ovvero durante la seconda ondata di virus, che ha messo in ginocchio chi stava già in condizioni economicamente precarie. «Per molti è stato il colpo di grazia», dicono gli operatori della Caritas. II 13%, pari a 10.254 individui, sono i nuovi indigenti che si sono rivolti al circuito per la prima volta; mentre durante il primo lockdown erano stati 27.720 (36%). «Chi è precipitato nella povertà nella prima fase dell’emergenza, non si è ancora risollevato ed è rimasto intrappolato sotto le macerie sociali che il virus ha lasciato dietro di sé», spiegano i curatori del rapporto. E il futuro non è roseo, con lo sblocco dei licenziamenti: «Andrà peggio», sottolinea Gualzetti.

NUOVI DISAGI Tra i problemi più gravi, 9 diocesi su 10 segnalano «l’aggravarsi delle difficoltà abitative delle famiglie e della condizione occupazionale dei giovani»; 8 su 10, le «difficoltà lavorative delle donne e la povertà educativa». E ancora: l’aumento del disagio psico-sociale delle nuove generazioni e, infine, l’allarme strozzinaggio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 06:20

