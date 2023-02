Milano, via ai lavori della ciclopedonale che unisce Lorenteggio ai Navigli

di Simona Romanò

Come un’elica sospesa, scenografica, da Lorenteggio ai Navigli, che potrebbe diventare un simbolo di Milano. Sono partiti i lavori per la passerella ciclopedonale sopraelevata della M4, con tre belvedere sul Naviglio Grande che offrono un panorama inedito del canale, grazie a punti “rialzati” con scale e ascensori. Un’opera da 12 milioni di euro che da piazza Tirana (al Lorenteggio), in prossimità della Stazione Fs San Cristoforo, condurrà fino all’area del Ronchetto sul Naviglio, adiacente a via Lodovico il Moro, in connessione con la futura stazione della linea M4. Un ponte sopraelevato, per ciclisti e pedoni, per favorire la mobilità la dolce. Così la M4 continua a cambiare il volto di Milano.

PROGETTO FUTURISTICO La passerella, ideata dallo studio Aoumm (vincitore di un concorso internazionale promosso da Comune e M4) si estenderà come un “nastro morbido” a forma di elica: la struttura sarà retta da pilastri d’acciaio rivestiti, diversi tra loro per colore, forma e finitura, per omaggiare alcuni grandi maestri dell’architettura milanese, come, per esempio, Gae Aulenti. Di opera «di particolare qualità architettonica», parla Alessandro Lamberti, presidente di M4.

QUARTIERI CONNESSI «Un altro progetto simbolo della nuova Blu, che avrà anche la funzione di collegare due quartieri, oggi separati dal Naviglio e dalla ferrovia», commenta l’assessore alla Mobilità, Arianna Censi. Dunque, un lavoro di “cucitura” di due quadranti di Milano. Inoltre, è «l’occasione per ridisegnare le parti superficiali in modo da restituire ai residenti quartieri più serviti e vivibili». Insieme alla realizzazione della passerella è prevista anche «un’ampia riqualificazione delle aree circostanti, con lo spazio in via Martinelli che diventerà un hub intermodale per l’interscambio tra mezzi di trasporto della mobilità sostenibile (biciclette, pedoni, metropolitana e trasporto pubblico di superficie).

CANTIERE In questa fase, per fare spazio al cantiere che occuperà necessariamente l’area al centro di piazza Tirana, si procederà con la rimozione di alcuni alberi che impediscono le attività. E alla fine dei lavori si pianteranno nuove piante.

