Linate-Dateo, ultimi ritocchi Sabato il viaggio inaugurale

di Simona Romanò

Finalmente ci siamo. Dopo sette anni di lavori, con ritardi accumulati a causa dell’emergenza sanitaria, si potrà viaggiare sulla metropolitana M4, almeno lungo il primo tratto. Sabato, infatti, aprono le prime sei stazioni della linea blu che collegano l’aeroporto di Linate con piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti (che collega il quartiere Forlanini con il resto della città), Stazione Forlanini (che si incrocia con il passante), Argonne, Susa e Dateo (anche qui si collega con il passante). Il viaggio inaugurale partirà dall’aeroporto di Linate, ma, in occasione del taglio del nastro, insieme ai Municipi 3 e 4 che sono quelli interessati, è stata organizzata una festa lungo il parterre centrale di viale Argonne per scoprire i nuovi giardini rinnovati, con spazi riservati al gioco e allo sport. «Verranno aperte anche le bellissime aree di superfici, ma l’erba deve crescere», ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala che farà gli onori di casa. L’ok da Roma, dopo l’ultimo collaudo, è arrivato.

ULTIMI RITOCCHI. Fervono i preparativi per terminare entro sabato gli ultimi ritocchi: stazioni e viali sono comunque pronti. Lungo viale Argonne vanno solo smantellate le pochissime transenne rimaste, che ancora impediscono di accedere alla ciclabile, ai giardinetti e ai campetti da basket. C’è tanta attesa, da parte dei pendolari, dei commercianti e di tutta la città, dell’entrata a regime delle prime stazioni della nuova linea che, a regime, arriverà a San Cristoforo: una infrastruttura importantissima per la mobilità di Milano.

PROSSIME TAPPE. La M4 sarà in funzione a step. Poi, in primavera, si aprirà la breve tratta Tricolore-San Babila, così da raggiungere il centro con l’aeroporto di Linate in soli 14 minuti. Infine, nel 2024, se non ci saranno altri intoppi, avverrà il completamento del percorso ovest tra San Babila e San Cristoforo. Sono complessivamente 21 le fermate lungo un tracciato di 15,2 chilometri per trasportare 86 milioni di passeggeri l’anno su una flotta di 40 treni (più 7 di scorta) di ultima generazione che viaggeranno senza conducente. E la frequenza negli orari di punta sarà di 90 secondi. Il “viaggio” della Blu non si fermerà a Linate, perché il progetto è di arrivare Segrate.

FESTA INAUGURALE. A partire dalle 10, sono in programma attività sportive con istruttori delle associazioni dilettantistiche; a cui seguiranno esibizioni dimostrative di calcio, basket, bocce, ping pong e pallavolo nei diversi campi gioco presenti nell’area. Per i più piccoli, invece, fino al primo pomeriggio, si susseguiranno spettacoli di burattini, laboratori teatrali e creativi, giocoleria, magia e truccabimbi.

RETE MILANO. Con la M4 Milano avrà 118 chilometri di linee per un totale di 136 stazioni e diventerà la sesta rete underground in Europa per estensione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 06:00

