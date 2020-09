M4, i tunnel vedono la luce. La talpa buca la stazione Solari: gallerie terminate

Finisce in un tripudio di petardi e trombette da stadio, tra caschetti da cantiere che sventolano. L'arrivo della talpa alla stazione Solari della M4 è un momento importante per la mobilità milanese, non solo perché le gallerie della linea blu ora sono state scavate lungo tutti i suoi 15 chilometri, ma anche perché, come sottolinea il sindaco Giuseppe Sala, «per Milano questa è un'iniezione di fiducia necessaria».



Un'opera che arriva con tre mesi di ritardo dovuti alla pandemia, ma che ora può viaggiare spedita verso l'apertura della prima tratta, quella tra Linate e Forlanini, prevista per la prossima primavera (in origine doveva essere pronta per gennaio). Alla fine del 2022 si potrà poi viaggiare fino a San Babila, mentre per attraversare la città fino a San Cristoforo si dovrà attendere metà del 2023. Con tre eccezioni: le stazioni di Sant'Ambrogio, De Amicis e Sforza saranno operative dalla fine del 2023, visti i ritrovamenti archeologici che ne hanno rallentato i cantieri.



Stante questi intoppi, tra pochi mesi Linate potrebbe essere più vicino alla città. Potrebbe, e il condizionale è d'obbligo, perché nessuno sa quanti passeggeri transiteranno dal city airport tra 6 mesi. E allora, visto che «una metropolitana in funzione ha i suoi costi», il Comune si riserva di decidere nel momento in cui la linea sarà effettivamente pronta.



Intanto però il sindaco si gode la fine degli scavi delle gallerie. Innanzitutto i ringraziamenti: «Grazie a chi ha lavorato con dedizione, superando i problemi che ci sono stati. E grazie ai cittadini che hanno dovuto sopportare qualche disagio. Le metropolitane rimangono il sistema di trasporto migliore in città come Milano, ma necessitano tempi lunghi. Il nostro obiettivo è che non si perda fiducia in città come Milano. Sono molto felice ed è un momento di ottimismo anche per me. Ora procederemo gradualmente a liberare qualche cantiere in superficie». Nei prossimi mesi, infatti, cominceranno i lavori per restituire spazio, almeno in parte, alla viabilità e alle aree verdi per i cittadini.



