Milano, SanNolo, gran finale del festival della canzone "alla milanese"

di Ferruccio Gattuso

Vuoi mettere con Sanremo. SanNolo è meglio. Torna il Festival della Canzone, celebrato al District 272, locale nel cuore di NoLo (Nord di Loreto, quartiere sempre più “di moda”). E se nel 2022 il festival aveva raccolto 180 richieste di partecipazione online e portato alla vittoria la giovane cantautrice Rossana De Pace con il brano Sì nel cuore, non nella vita, «quest’anno - spiega con soddisfazione Lorenzo Campagnari in arte Lorello (ex autore televisivo per Nicola Savino e X Factor), che con Rovyna Riot conduce la manifestazione - le candidature registrate sono oltre trecentoquaranta, praticamente il doppio». Insomma, un piccolo Sanremo dal sapore indie che si sta sempre più guadagnando i favori del giovane pubblico

. Il meccanismo è semplice: 16 artisti in gara per la finale, divisi in due gruppi per le prime due serate, dopodiché finalissima nella serata di sabato. E come tutti i festival che si rispettano, i brani devono essere rigorosamente inediti. La vittoria passa dal giudizio di due giurie, una tecnica (capeggiata dal produttore di culto Bassi Maestro) e una denominata Il resto del mondo, con artisti come Malika Ayane e addetti ai lavori.

Infine, soldi per i primi tre classificati: 1500, 1000 e 500 euro. Tra i premi tecnici, uno showcase nell’auditorum di Radio Popolare, una produzione del beat maker Goedi, un mini tour per i locali di Nolo (Ghepensi MI - Mosso - Ligera), la distribuzione del brano con Capitol Records (Universal) attraverso l’etichetta Gotham Dischi e Orangle Record.

SanNolo vanta già cinque edizioni. Quella del 2020 in streaming, in piena pandemia, è stata vista online da 10mila persone collegate. Tra gli ospiti hanno calcato il palco Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Arisa, Levante e Malika Ayane. Nel 2019 è stato il sindaco Beppe Sala a inaugurare la kermesse.

