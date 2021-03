Milano e la Lombardia restano zona rossa. Vaccini, over 80 verso AstraZeneca. E i morti superano quota 30 mila

Milano e Lombardia ancora in profondo rosso. «Tutti i parametri Covid confermano la zona rossa anche settimana prossima». Ieri la Regione ha anticipato lo scenario futuro, quando si è drammaticamente superata la quota di oltre 30mila vittime per il virus da inizio della pandemia. E praticamente svanisce l’ipotesi di una finestra arancione prima della Pasqua blindata, perché anche se l’Rt, l’indice di contagio, è in calo in tutte le province (a Milano a 0,91), i contagi sono sopra la soglia di allerta di 250 ogni 100mila abitanti: la media regionale è di 299. Troppo alta. Senza dimenticare gli ospedali, ancora sotto pressione per allentare le misure, con 845 pazienti nelle rianimazioni e 7.178 negli altri reparti.

VACCINAZIONI La Lombardia cerca di recuperare sull’immunizzazione degli over 80, fra le critiche per i ritardi e i disservizi sui mancati invii degli sms per gli appuntamenti. «Proprio per accelerare stiamo orientando anche AstraZeneca sugli ultraottantenni senza patologie particolari», ha riferito il direttore generale del Welfare, Giovanni Pavesi, durante la commissione Sanità. «Perché lo stesso ministero della Salute, con una circolare di una settimana fa, conferma che AstraZeneca può essere somministrato anche a chi ha più di 65 anni». L’imperativo è uscire da un situazione che crea imbarazzo alla Regione. L’obiettivo imposto dall’assessora al Welfare Letizia Moratti «è di iniettare la prima dose «a tutti gli ulta ottantenni nei giorni immediatamente successivi a Pasqua».

APPUNTAMENTI Anche se Aria è stata “licenziata”, con i vertici azzerati, il passaggio di consegne al portale di Poste Italiane per effettuare le prenotazioni al vaccino anti-Covid avverrà fra 20 giorni. Aria quindi, dopo i pasticci per i mancati messaggi, deve farsi carico del servizio fino all’11 aprile: entro domenica, per non incappare in altri disguidi, il call center della società telefonerà direttamente agli ultimi 205mila anziani che sono in attesa.

I FRAGILI «Dal 6 aprile i cittadini lombardi più vulnerabili verranno contattati via telefono per fissare gli appuntamenti, che partiranno dal 15 aprile con il piano #PrimaTu », ha dichiarato Moratti. Dai malati gravi alle persone non autosufficienti, presenti negli elenchi di Ats e dell’Inps, che non sono ricoverate negli ospedali. In caso di mancata risposta, si provvederà all’invio di un sms. LE SCORTE In giacenza in Regione ci sono abbastanza dosi vaccinali: 115mila di Pfizer, alle quali il governo ne ne ha aggiunte altre 20mila extra; 44mila di AstraZeneca da aggiungere alle 300mila in magazzino; e poi 55 di Moderna, arrivate lunedì, usate per le vaccinazioni a domicilio.

