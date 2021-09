Virus a scuola, in Lombardia stop a 264 classi. Più 30% in una settimana

Aumentano (ancora) gli studenti in quarantena Covid in Lombardia, costretti a sospendere le lezioni in presenza. La didattica a distanza è tornata ormai per 5.149 alunni lombardi, che sono in isolamento insieme a 229 operatori scolastici, ovvero il 30% in più nell’arco di sette giorni. In una settimana le classi “quarantenate” sono salite a 264 (quando erano 204 dopo le prime due settimane di scuola, con la prima campanella per elementari, medie e superiori suonata il 13 dicembre, per nidi e materne il 7 settembre). Di queste 264, 96 sono a Milano e provincia. «Il trend è stabile e in linea con l’andamento epidemiologico generale», sostengono gli esperti dell’Ats. Nessun allarme, quindi, ma «i numeri vanno monitorati con attenzione costantemente».

TREND REGIONALE I piccoli delle elementari sono i più colpiti dalle misure restrittive, con 100 classi e 1.763 a casa. Seguono le superiori, con 60 classi e 1.320 studenti “isolati”, quindi, le medie con 46 classi e 1.041 in isolamento. Infine, le scuole dell’infanzia e i nidi con 58 classi e 1.025 bambini.

MILANO E PROVINCIA Dal 20 al 26 settembre l’Ats Città Metropolitana di Milano ha posto in quarantena «96 classi, quando erano 90 la settimana precedente»: 15 tra nido e scuola dell’infanzia, 31 alle elementari, 24 alle medie e 26 alle superiori, fra licei, tecnici e professionali. Per un totale di 2.195 persone in quarantena: 2.137 alunni e 58 operatori.

REGOLE QUARANTENA La procedura è nota: un compagno risulta positivo, scatta lo stop delle lezioni in presenza per tutti i compagni (solo gli insegnanti non sono quarantenati, ma tamponati). Per gli alunni vaccinati 7 giorni di isolamento e rientro in classe con tampone negativo; per i non immunizzati 10 giorni e poi il test.

Il bilancio dei test salivari "lecca lecca" somministrati nelle classi sentinella è di «solamente 2 alunni positivi sui 3.679 testati», comunica la direzione generale Welfare della Regione.

