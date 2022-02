Lombardia, vaccinati al 90%. Restano 300mila irriducibili

Se la Lombardia si avvia a un buon risultato di vaccinati, restano ancora 331.173 over 50 “fuorilegge”, non immunizzati e, quindi, soggetti alla multa e a numerose restrizioni. Perché, nonostante l’obbligo vaccinale dal 1° febbraio, non hanno provveduto a proteggersi. Una buona fetta di persone, su una platea complessiva di circa 4 milioni e 700mila cinquantenni, che non ha nemmeno prenotato per il siero. È il bilancio della Regione che avvisa che, al di là de più accaniti No vax, «la campagna massiva anti-Covid si concluderà a fine febbraio». «Ad oggi, oltre il 91% dei lombardi, dai 5 anni in su, è immunizzato. E L’80% ha già ricevuto il booster», ha spiegato l’assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti che parla «di una campagna vaccinale destinata ad entrare a nella storia della sanità lombarda, nazionale ed internazionale». Con la corsa alla terza dose (6,5 milioni di adesioni) che è stata sempre più veloce, da dicembre a oggi, in parte condizionata dalla necessità di contenere la quarta ondata. Le priorità ora è spingere sulla baby vaccinazione, visto che i bambini da 5 a 11 anni sono quelli meno vaccinati. Per raggiungerli la Regione ha promosso, domani e domenica, un secondo weekend di accesso libero nei 30 hub lombardi. «Facciamo l’ultimo sforzo», è l’appello della Moratti. Intanto, la quarta ondata frena, ma i decessi di ieri sono ancora da record nero: 125 morti (mercoledì 50). Calano ancora i ricoveri (meno 82 e nessun nuovo paziente): meno 71 nei reparti ordinari (- 74 mercoledì) e meno 11 nelle intensive (- 6 mercoledì). Stabile il tasso di positività al 10,2% (mercoledì 10,1%, martedì 8,3%): a fronte di 145.872 tamponi i nuovi infettati sono 14.989. Di cui, 1.754 a Milano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 06:05