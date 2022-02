Milano, allerta vento forte in città e in Lombardia: raffiche fino a 70 all'ora

Dalle 9 oggi è previsto forte vento a Milano e in Lombardia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla. La fase diffusamente più intensa sarà tarda mattinata e primo pomeriggio, con la ventilazione che potrà avere anche carattere di foehn e raffiche fino a 70 km all’ora. Non sono previste chiusur,e ma il Comune ricorda ai milanesi di fare la massima attenzione e di non sostare sotto gli alberi, in strada, nei parchi, nei cimiteri, e sotto alle impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 06:20

